Fler söker vård hos nätdoktorer – men nu stramar regionen åt: "Vi har varit för generösa"

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att människor söker hjälp för sina sjukdomar via privata digitala tjänster som Kry, Min doktor och Capio Go.

Detta kan vara ett lättare och smidigare sätt att komma i kontakt med läkare än att vända sig till en fysisk hälsocentral där tillgängligheten inte alltid är den bästa.

Notan för de digitala vårdbesöken hamnar hos landsting och regioner. På några år har deras kostnader för den digitala vården ökat kraftigt. För Region Gävleborgs del handlade det under 2018 om en utgift på drygt 4,2 miljoner kronor. Totalt i landet blev kostnaden under fjolåret 263 miljoner kronor.

Det är jämförelsevis små summor i förhållande till vad hälso- och sjukvården kostar totalt. Den privata digitala vården stod i fjol för 4,6 procent av den totala kostnaden för primärvårdens allmänläkarvård.

Men regionerna tycker ändå att de betalar för mycket för de tjänster som nätläkarna utför. Därför har SKL, Sveriges kommuner och landsting, rekommenderat regionerna att anta en ny taxa där nivån på ersättningarna sänks.

För en digital läkarkontakt blir ersättningen 500 kronor (tidigare 650 kronor). För en digital kontakt med psykolog blir ersättningen 425 kronor (tidigare 600 kronor). För en digital kontakt med annan legitimerad sjukvårdspersonal blir ersättningen 275 kronor (tidigare 300 kronor).

– Vi har inte tagit ställning till den här rekommendationen ännu, men jag tar för givet att vi kommer att säga ja. Det finns inget politiskt kontroversiellt i den här frågan, säger Tommy Berger, S, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Han anser att regionerna i dag betalar ett överpris för den vård som nätbolagen erbjuder.

– Ersättningen ligger högre än de faktiska kostnader som bolagen har för att producera tjänsterna. Det är för generöst, säger Tommy Berger.

Nätläkarbolagen håller inte med om detta och har uttalat hård kritik mot regionernas åtstramning. De varnar för att bolagens affärsmodell nu riskerar att haverera och att det kommer att gå ut över patienter som inte kan få den hjälp de behöver.

Tommy Berger försäkrar att han inte är emot nätläkarna utan tvärtom ser positivt på de tjänster de tillhandahåller.

– Det har ökat tillgängligheten i vården.

Ändå vill han strama åt ersättningen till bolagen.

– Det är inte av besparingsskäl. Det blir bara en marginell effekt för vår del. Nej, det är principen som är viktig för vår del, vi ska inte betala mer än det kostar för tjänsterna.

Men nätläkarna avlastar väl regionens hälsocentraler?

– Nej, det har visat sig att det inte blivit någon sådan effekt. Trycket på våra hälsocentraler har inte minskat sedan nätläkarna kom.

Region Gävleborg planerar sedan länge att starta en egen nätläkartjänst. Varför?

– Det här är tjänster som vi egentligen borde ha redan. Eftersom det uppenbarligen finns en efterfrågan på digitala vårdtjänster är det något vi också måste tillhandahålla.

Hur länge dröjer det innan den kommer igång?

– Det är på gång, en upphandling förbereds, men jag kan inte lämna någon tidplan.

Region Gävleborgs digitala modell kommer inte, till skillnad från de privata nätläkarbolagen, att erbjuda direktkontakt med läkare. Patienterna kommer att sorteras efter deras vårdbehov och styras till "rätt vårdnivå", det vill säga vissa till läkare, andra till sjuksköterska och så vidare.