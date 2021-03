Fler kvinnor avstår från bröstundersökning – rädda för corona: "De tar en risk"

Kvinnor i åldern 40–74 år kallas regelbundet till mammografisk hälsokontroll. De får då sina bröst undersökta med röntgen och syftet är att spåra bröstcancertumörer i ett tidigt skede.

I Gävleborg görs cirka 33 000 sådana mammografiska hälsokontroller varje år.

Under det senaste året har dock intresset för att delta minskat i Gävleborg. 2019 låg deltagandet på 83 procent. Under 2020 sjönk det till under 70 procent. Hittills under 2021 ligger det på 73 procent.

– Vi har en hög frekvens av personer som avbokar sina tider eller uteblir från sina bokade besök på mammografin, säger Viktor Leander, verksamhetschef, bild- och funktionsmedicin, Region Gävleborg.

Förklaringen till nedgången är, enligt honom, coronapandemin och den rädsla som finns för att bli smittad om man besöker sjukvården. Kvinnor ser mammografin som "bara" en hälsokontroll och något som inte är så viktigt.

Viktor Leander menar att detta är en felsyn.

– Du utsätter dig för en hälsorisk om du inte kommer till undersökningen. De mammografiska hälsokontrollerna finns ju till av en anledning, säger han.

Mammografi har visats reducera risken för dödlighet i bröstcancer med upp till 50 procent för dem som undersöks.

Finns det något fog för rädslan för att bli smittad av corona på mammografin?

– Nej, vi har säkra rutiner för att undvika smittspridning. Personalen bär munskydd och visir. De går inte till jobbet om de har minsta symtom. Jag skulle säga att det är säkrare att komma hit än att röra sig ute i samhället, säger Viktor Leander.

Vad gör ni för att locka tillbaka kvinnorna till mammografin?

– Vi pratar med dem som vill avboka och försöker övertala dem att komma hit. Det lyckas ofta. Många ändrar sig. Vi planerar också en kampanj på sociala medier för att belysa hur viktigt det är att man deltar i mammografin.