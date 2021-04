Det är flera elever i en klass på Östra skolan i Hudiksvall som har konstaterats smittade av Covid-19. Detta har lett till att Hudiksvalls kommun nu har fattat beslut om at klassen ska ha fjärrundervisning under måndagen till onsdagen. Beskedet kom under söndagseftermiddagen.

Kommunens risledningsgrupp kommer att följa utvecklingen och kan utifrån detta komma att fatta nya beslut.