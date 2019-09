Firandet av Äpplets dag bjöd på must och solsken: "Vi vill uppmuntra till eget jordbruk"

Ätbara växter, musteri och hållbar odling stod i fokus när Glada ärtan bjöd in till firande av Äpplets dag. Höstsolen värmde mellan vindarna och i ladan kunde besökare få lämna in sina äpplen för att få must med sig hem.

– Kunskapen om hur man odlar på egen hand behöver komma tillbaka, säger Ulrika Körsbärskvist, som driver Glada ärtan.