Fira i litet sällskap och res inte i trång bil – så blir påsken smittsäker: "Inga fester"

Gävleborgs län har sedan en längre tid den högsta spridningen av corona i landet. Cirka 1 500 nya fall per vecka upptäcks via egenprovtagningen. Drygt 70 patienter ligger just nu inlagda för covidvård på länets sjukhus. Trycket på intensivvården ökar.

I läns- och regionledningen finns nu en oro för hur situationen ska utvecklas under påskhelgen och påsklovet. Kommer folk att hålla distans och följa rekommendationerna – eller kommer man att frestas att släppa loss, ordna fester och ge sig i väg på ogenomtänkta resor?

– Det finns ju alltid en risk för ökad smittspridning, konstaterar Shah Jalal, smittskyddsläkare i Gävleborg.

Inför förra årets påskhelg avråddes svenskarna från resor inom landet. Några sådana rekommendationer finns inte i år. Däremot finns en önskan om att människor tänker sig för innan de väljer att göra en resa.

– Vi säger att man ska undvika att resa om det är möjligt. Om du måste resa måste du göra det på ett smittsäkert sätt, säger Shah Jalal.

Hur reser man smittsäkert?

– Om du reser kollektivt ska du ha munskydd och försöka hålla avstånd. Reser du med bil ska du undvika trängsel i bilen. Har bilen plats för fyra passagerare ska man inte vara sex personer i den, säger Shah Jalal.

Själva påskfirandet bör ske i en mycket begränsad krets.

– Fira i ett litet sällskap, säger Shah Jalal.

Vad är ett litet sällskap?

– Det kan vara inom den närmaste familjen. Men det är svårt att definiera ett exakt antal personer. Det leder till konstigheter. Om vi säger att man ska vara högst fyra personer och så vill man bjuda in ytterligare någon som man vet inte har symtom. Okej, då kanske man kan vara fem personer. Folk måste tänka själva, säger Shah Jalal.

Landshövding Per Bill manade inför senaste julen länsinvånarna att hålla sitt firande inom en liten "bubbla", det vill säga den närmaste kretsen. Han uttryckte sig på liknande vis när han talade om den förestående påsken vid en presskonferens tidigare den här veckan.

– Vi går mot ljusare tider. Men innan dess måste vi fortsätta hålla i och hålla ut ett tag till. Vi måste hålla fysiskt avstånd några månader till och inte slappna av. Vi får inte se påsken som en möjlighet att ha fester och annat, sade Per Bill.

Det får helt enkelt bli en "stillsam påsk" i år, menar han.

– Man kan träffa några få vänner utomhus. Men för övrigt ska vi hålla alla de restriktioner som finns.

FAKTA/Tänk på detta om du ska resa i påsk

● Följ de regionala rekommendationer som gäller där du befinner dig.

● Blir du sjuk när du är på resa bör du testa dig, isolera dig och stanna kvar tills du är frisk eller ta dig hem på ett sätt med minsta möjliga risk för att smitta någon annan.

● Reser du utomlands är det ditt ansvar att ha koll på vilka inresebestämmelser som gäller i det land du åker till. Flera länder kräver ett intyg som visar att du inte har covid-19, för att du ska kunna resa in i landet.

● Reserestriktioner kan ändras med kort varsel. Titta gärna i UD:s app Resklar.

● Den som reser in i Sverige rekommenderas att testa sig för covid-19 vid inresan och sedan testa sig ytterligare en gång fem dagar efter ankomst. Stanna hemma i minst sju dagar.

● Behöver du åka kollektivt, undvik färdsätt där det inte går att boka plats. Vid resor där platsbiljett inte erbjuds rekommenderas munskydd under rusningstid, klockan 07–09 samt 16–18.

Källa: Folkhälsomyndigheten.