Finaldebutant gick rakt in i hetluften – med gott betyg: "Alltid förberedd"

I finalspelet i SDHL är det de två stora pjäserna som gör upp om guldet. Luleå och Brynäs.

Men den första finalmatchen blev en käftsmäll för Gävlelaget, trots en tidig ledning.

– Det var lite som en käftsmäll, men ändå tyckte jag rent spelmässigt att vi skapar chanser och ibland studsar det helt enkelt inte ens väg. 1–6 speglade inte alls matchbilden matchen, säger Ellen Jonsson från Söderhamn, som hade andraspaden i målvaktsuppsättningen för kvällen.

Efter att lagets finske förstamålvakt Eveliina Suonpää haft en mindre lyckad dag i kassen, kom chansen.

I mitten på den andra perioden kom Luleås Josefine Perssons 5–1. Då beordrades 22-åriga Ellen Jonsson från Söderhamn in i kassen.

– Jag är alltid förberedd på att spela, och vill spela såklart. Men man vill ju helst inte komma in för att någon blir skadad eller har en dålig dag. Men får jag en uppgift så tar jag den direkt och gör jag allt i min makt för att ge vårt lag ny stadga. När man byter målvakt brukar det vara för att man vill ha in ny energi i laget. Jag tror jag fick det med mig när jag hoppade in, säger Ellen Jonsson.

Och det var ingen underdrift. Ellen Jonsson uppträdde tydligt, stabilt och svarade för flera räddningar under den resterande halvdelen av matchen och fick beröm i Gävle Dagblad.

Jonsson tackade för förtroendet och höll nollan, sånär på 1–6-pucken i tom kasse.

På lördag spelas finalmatch nummer 2, också den i Gävle. På fredagen hade hon ännu inget besked om hon är påtänkt som förstamålvakt efter sin pigga SM-finaldebut.

– Vi har ju tre målvakter som är jätteduktiga allihopa, så jag vet inte. Men jag tar den roll jag får. Jag hoppas förstås att jag spelar och då vill jag visa att jag också kan vara med och bidra. Jag gillar att vara i hetluften, säger Ellen Jonsson, som nu tillsammans med Brynäs ska ta revansch för att matchserien inte ska rinna iväg.

– Vi ska bara glömma matchen från torsdagen och så går vi in och kör igen, med de bra bitarna. Det här är inte över ännu, säger hon.