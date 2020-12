Final för lokala Musikhjälpen: "Det är som ett maratonlopp det här som vi gjort tillsammans"

På måndagskvällen avslutades maratonsändningen på webben av Musikhjälpen i Hudiksvall som startade den 7 december. Samtal med gäster har varvats med musik, i studion på Hudikgymnasiets bottenplan med fönster ut mot gågatan, samtidigt som man samlat in pengar under hela veckan, från tidiga morgonen ända till in på kvällen.

I år fokuserade man också mer på att vara ett sällskap än att samla in så mycket pengar som möjligt. Årets tema har varit: Ingen människa ska lämnas utan vård.

Klockan 20.00 på måndagen hade man samlat in 21 100 kronor, och då är inte stora bössan räknad ännu. Tidigare år har summan hamnat betydligt högre. Men det här året var heller inte likt andra år på grund av den pågående pandemin.

– Det är som ett maratonlopp det här som vi gjort tillsammans. Vi hade planerat det på ett sätt, men det blev något helt annat, säger Ulrika Beijer när hon precis tagit av sig sitt headset och blir serverad ett glas alkoholfri skumpa.

– Många gånger om, fyller Jessica Lindh i. Det var gasa, bromsa, gasa, bromsa i hela processen – utefter restriktioner, utefter moraliska aspekter ... Är det rimligt, är det försvarbart? Men vi hittade ett format som funkade.

Och man bestämde sig tidigt för att insamlandet av pengar inte skulle bli det enda huvudmålet det här året.

– Bäst under veckan har varit att vi hittat en nerv, en nerv för samtal, tycker Jessica Lindh. Oavsett vem vi har pratat med Bengt Friberg, Thomas Di Leva, Martin Lidberg, Babsan, Caroline Schmidt, Peter Siepen, Elin i Hassela eller Emil på Rödmyran så har vi hamnat i ett samtal med dessa personer, och det har varit skitballt.

Men man har varit flera som har hjälpts åt i kulisserna, även om det varit lite manfall just i år av olika anledningar.

–Erika Sturesson har varit en klippa, berättar Nika Magnell som arbetat med produktionen. Erika hade det här som specialarbete, och meningen var att hon bara skulle ha varit med bakom kulisserna och råddat och hjälpt till. Men för säkerhets skull fick hon också lära sig lite för att kunna lösa av ljudteknikern. Och det var tur för när den ordinarie ljudteknikern blev sjuk, och då fick hon gå in och köra ljudet på heltid. Hon har varit fantastisk.