Fina hälsingeframgångar i Sundsvall: "Kunde inte bara låta den stå där i garaget"

SHRA Sundsvall kan se tillbaka på en synnerligen lyckad tävlingshelg. De planerade tre tävlingsdagarna kortades ner till två då man beräknade att antalet anmälda, drygt 100 startande, skulle hinna köra så många kvalrundor som man behövde på två dagar. Och det hann man. Förarna fick till och med ett par chanser att förbättra sina kvaltider på söndag morgon innan elimineringarna startade.

Pro ET var rena getingboet med 20 startande förare. Anders Larsson från Delsbo, som tävlar för DRC Ljusdal, var kvaltrea i klassen och vann till slut finalen över kvaltvåan Fredrik Seth.

I Stock/Super stock var Söderhamns Thomas Strand kvaltvåa efter Östervålas Carla Pittau. Carla, som haft mycket problem med sin bil under säsongen, var nu tillbaka i storslag, körde 1,067 under index och vann senare klassen över Theodor Brandt.

Thomas Strand valde att köra sin gamla bil, en Pontiac LeMans, som han egentligen överlåtit till sonen. Han har redan vunnit EDRS Pro-serien med sin Pontiac Firebird – en serie som bestod av tre deltävlingar – Sundsvalls julitävling, en tävling på Gardermoen, Norge, samt tävlingen på Tierp i augusti.

– Sonen ville inte köra den är tävlingen, och jag tyckte lite synd om bilen, jag kunde inte bara låta den stå där i garaget. Jag hade ändå inte tänkt köra med den andra bilen nåt mer, så då kunde köra den här i stället.

I första elmineringsrundan slog Strand ut Per Fagerström från Näsviken. Men i andra rundan körde Strand snabbare än sin dail in-tid, och blev utslagen.

I Pro street var Järvsös Lars-Åke Söderlund kvalfyra och tog sig hela vägen fram till final när han mötte sin näst intill namne, Lars-Åke Söderling från Östersund. Det blev en rejäl strid på kniven, bara två hundradelar skilde de bägge förarna åt, men Söderling var först över mål, och Lasse Söderlund fick nöja sig med andraplatsen.

– Men jag är jättenöjd med bilen, den har gått fint i helgen.

Han var inte ensam från familjen att tävla denna helg. Dottern Linnéa Strid var kvaltrea i Street-klassen, men blev sedan utslagen i första rundan. Klassen vanns senare av kvalettan Lars Erik Persson, Ås.

Linneas lillebror Olle Strid var kvalfemma i Juniordragsterfältet, men blev även han utslagen i första rundan. Men det blev hälsingeseger i klassen ändå, och det genom Näsvikens Lina Andersson, som vann över Matfors Alfons Åberg.

Linas storasyster Wilma, som tog hem SM-guldet i Super comp just på Sundsvall Raceway i juli, tog sig från sin första kvalplats till final även denna tävling. Men denna gång räckte hon inte riktigt till mot Borås Mikael Nilsson, som vann klassen. Till saker hör att Mikael Nilsson körde två klasser under helgen, Super comp och Super pro ET – och vann bägge.

I Super compbike var Tomas Jonsson från Korskrogen kvalfemma, men åkte ut i första rundan mot Peter Östlund. Klassen vanns senare av Emil Östlund, Valbo.

Anders Östby var kvaltrea i Super twinbike, och tog sig till final där han dessvärre blev utslagen av kvalettan Stefan Gärdskog.

Nu laddar framförallt juniorförarna för den sista och avgörande SM-deltävlingen som körs i Söderhamn kommande helg. Kusinerna Fanny Andersson och Lina Andersson, Näsviken, har definitivt medaljkänning. Frågan är bara vilken valör det kommer att bli.