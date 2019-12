Feststämning när decenniet firades ut av Söderhamns musikkår: "Har blivit en del av nyårsfirandet"

Nyårskonserten med Söderhamns musikkår har under årens lopp blivit en stark tradition för att fira ut det gamla året, och för att välkomna det nya. Men i år markerade den pampiga konserten också startskottet för ett helt år av firande i samband med Söderhamns 400-årsjubileum.

– Vi börjar med att smyga igång det, men det här är egentligen avslutningen på 2019. Det sista fina som kommer hända med pompa och ståt 2020 är ju nyårskonserten då. Det blir en hejdundrande avslutning på Söderhamns 400-årsjubileum och det har vi redan börjat planera, säger Anders Uddén, kultur- och fritidschef och projektledare för jubileumsfirandet.

Under 2019 års sista eftermiddag fylldes Söderhamns teater av en festklädd publik, innan musikkåren ledd av Mats Siggstedt firade ut året med både klassiska nyårsmelodier, filmmusik och en nyårsfanfar.

– Det är en blandning som vi hoppas kommer falla alla i smaken, både nytt och gammalt, och stycken som passar med årets solist, säger Anders Uddén.

Förutom en hel del skratt bjöd solisten Östen Eriksson nämligen på flera solostycken, bland annat Pessimistkonsulten och med låten All about that brass i ett arrangemang av Mats Siggstedt.

På programmet fanns även stycken från populära filmer som Frost och James Bond, Don't stop me now av Queen och Abbas självklara Happy new year.

– Jag hoppas att man får med sig glädje, feststämning och en fin uppladdning på nyårsfirandet från konserten. Det är en trevlig tradition som blivit en viktig del av hela nyårsfirandet för många, säger Anders Uddén.

