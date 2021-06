Fest, hög musik och bullriga bilister – gäster skräms iväg från Långnäs camping

Lokalpolisen går nu ut och varnar för problem med högljutt festande på Långnäs udde.

Enligt kommunpolis Helena Sundberg har det kommit in flera klagomål från både campinggäster och fast boende i närheten om hög musik och oväsen på kvällar och nätter från det populära rekreationsområdet.

Läs mer: Det kan hända om du spelar musik eller dricker alkohol på fel plats

Problemen eskalerade i helgen till den grad att campinggäster, enligt polisens uppgifter, ska ha lämnat anläggningen i förtid.

– Det har kommit in rapporter om störningar och kommunen har signalerat att det har skapat problem för campingen. Det ska ha varit gäster som har lämnat på grund av det här, säger Helena Sundberg.

Enligt henne handlar det om personer som kan placeras i facket "motorburen ungdom".

– När vi kommer dit är de hur lugna och trevliga som helst och enligt dem har de inte spelat högt. Sedan när vi åker därifrån blir det samma sak igen. Och vi kan inte vara där hela tiden, säger Helena Sundberg.

Läs även: Flera klagomål mot festande ungdomar på parkering

Polisen har haft ett första möte med Bollnäs kommun om situationen. Nu ska de gemensamt se över om det finns några åtgärder som kan vidtas.

– Det här är olyckligt och allvarsamt, störningarna om kan få stora konsekvenser. Det vi ser är att det är mycket A-traktorer inblandade i de störningar som varit problematiska, säger Helena Björkman, kommunchef i Bollnäs.

En åtgärd som diskuteras är att införa motorfordonsförbud på Långnäs, nattetid, mellan klockan 22 och 07.

– Det vore synd och en tråkig väg att gå om det slutar med att vi måste utöka förbuden, säger Helena Sundberg, och fortsätter:

– Långnäs är en fantastisk plats och det vore tråkigt om det fick dåligt rykte. Då kommer färre att vilja besöka platsen.

Läs också: Snart drar säsongen igång – här är planerna för Långnäs camping

Om man upplever problem med störande buller eller ljud uppmanar polisen att notera datum, tid samt vad störningen består av och skicka in det som tips till kommunpolisen via polisens webbsida eller via 114 14.

Vi har sökt campingens föreståndare som har valt att inte kommentera situationen, utan hänvisar till polisen och kommunen.