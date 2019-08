Fest, flanell och finsk countryrock – succéavlutning vid Rångsjön: "Vi leker fram musiken"

På välfyllda bänkrader trängdes publiken på säsongsavslutningen av Visor vid Rångsjön. Över sjön hängde gråblåa moln och en ljummen sensommarvind dansade fram längs vattenytan.

Augustikvällen kommer med en påminnelse om att sommaren är på väg att lämna över stafettpinnen till hösten – men än är den inte slut. Under tisdagen spelade Steve`n´Seagulls på bryggan i vattenbrynet och höll temperaturen uppe.

De gjorde en storslagen entré på en trehjulig motorcykel och det dröjde inte länge förrän publiken svajade med i den svängiga musiken.

Steve`n´Seagulls började med att spela partycovers runt om i Finland för flera år sedan. Allteftersom prövade de country och efter fem år och drygt 85 miljoner Youtubevisningar och är Steve`n'Seagulls ett internetfenomen. Bandet beskriver själva sin musikstil som Newgrass, och spelar hårdrockslåtar i countrytappning.

När tidningen innan spelningen träffar Herman som spelar banjo, akustisk gitarr och sjunger berättar han att de nu är mitt inne i en intensiv turneperiod.

– Vi har ungefär en ledig månad per år. Snart åker vi till USA för sjunde gången och lirar, det ska bli kul, igen. Sen blir det nytt album nästa år. Vi har väldigt roligt när vi arrangerar låtar och gillar att leka med musiken, säger Herman.

Han och de andra killarna i bandet bär alla kläder inspirerade av den amerikanska södern. De pryder sig själva med bland annat hängselbyxa, flanellskjorta samt pälsmössa av något som påminner om räv.

Några som hittade bandet på internet är Marie Fyhr och Christian Eriksson från Delsbo. De har kommit till Vrångsjön för att avnjuta musiken tillsammans med sin 5 månader gamla son Oden Fyhr Eriksson.

– Det är kul att det satsas, och när de dessutom bjuder in artister som kommer från utlandet då måste man ju bara komma hit, säger Christian Eriksson med ett skratt.

Han fick biljetten i födelsedagspresent av sambon Marie Fyhr som hoppas på att bandet kör hennes favoritlåt Over the Hills and Far Away.

Marie Fyhr fick också sin önskan uppfylld då Steve`n´Seagulls öppnade konserten med just Over the Hills and Far Away. Sen fortsatte de med låtar av bland annat Iron Maiden och Led Zeppelin. De bjöd både på svängig musik och mellansnack som lockade till skratt från publiken när de blandade de finska, svenska och engelska språken om vartannat.

Inte bara publiken var nöjd utan även arrangören Christer Andersson, både med kvällen som lockat stor publik och säsongen som helhet. De har utvecklat konceptet i sju års tid och årets fem musikkvällar har varit succéer.

– Det här varit mycket jobb men det har gått så bra. Folket kommer hit för att vi har något unikt att erbjuda. De kan äta gott och få avnjuta musik i världsklass i en magisk miljö, säger han.

Flera välkända artister har gästat scenen på bryggan under sommaren och enligt Christer Andersson är det något som gett ringar på vattnet.

– Bokningsagenter ser att vi bokar fler stora artister och de talar gott om att vara här och då sprider det sig. Det är väldigt kul att det går så bra, och vi har inga planer på att sluta, säger han med ett leende.

Om Herman från Steve`n´Seagulls får bestämma kommer de gärna tillbaka.

– Tänk att det kommer hundratals människor hit en tisdagkväll. Det är fantastiskt, säger han med ett leende.

