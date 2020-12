Felicia Andersson: Julens bästa tv-kalendrar – enligt en 90-talist

Jag ska börja med att säga att jag inte kan speciellt mycket om serieproduktion utan baserar min lista på det jag förstår mig på: underhållning och julkänsla.

Inte heller har jag sett alla julkalendrar som någonsin gjorts. Ture Sventon, Trolltider och Teskedsgumman visades före min tid och som jag senare inte heller kommit till skott med att se. Därför kan ni redan nu räkna bort dessa från listan. Min lista sträcker sig nästan 30 år tillbaka i tiden, från 1991 till 2020. Vill ni ha med klassikerna får ni skriva en egen. Här är mina favoriter:

7. Lasse-Majas detektivbyrå (2006) – Som barn hade jag ett osunt intresse för spioner och detektiver, så det är inte så konstigt att den här kalendern fastnade lite extra hos mig. Men jag minns också i mellanstadiet att varje avsnitt i Lasse-Maja blev en snackis på skolgården. Då vet man att den slagit väl hos barnen.

6. Ronny och Julia (2000) - En otroligt underskattad julkalender som fick mig att börja äta geléhjärtan bara för att det såg gott ut på tv. Konstiga uppfinningar, tokiga föräldrar och så några kiss och bajs-skämt så var man hemma.

5. Julens hjältar (1999) – Vem kunde tro att det skulle bli så roligt att följa ett gäng julgransprydnader? Men å andra sidan, vilket barn har inte drömt om hur leksakerna kommer till liv när ingen ser på? Här finns unika karaktärer i roliga kostymer på äventyr i en alldeles för stor värld.

4. Dieselråttor och Sjömansmöss (2002) – Ofelia och Philémon skapade ett magiskt äventyr utan speciellt mycket julkänsla egentligen. Men varje avsnitt satt jag som på nålar för att se fortsättningen. När datorspelet senare kom var det istället där jag satt klistrad.

3. Pelle Svanslös (1997) – Den här kreativa och fantasifulla julkalendern går det ju inte att ogilla. Mysfaktorn är hög och den goda katten Pelle vinner i både vänskap och kärlek, trots alla påhitt från Måns.

2. Mysteriet på Greveholm (1996) – Det största beviset på en lyckad julkalender är väl när den håller över flera år. Jag till exempel, var bara två år när mysteriet visades på tv, men trots det har jag sett den väldigt många gånger. Förutom spöken, skelett och en spexig robot var det också roliga dialekter att imitera.

1. Sunes jul (1991) – Det känns som jag skulle begå ett brott om jag inte listade Sune högst upp. Svordomar under julbaket, kaoset under luciafirandet och dystopin under världens längsta dag den 23 december. Den här julkalendern har fångat allt vad en svensk jul är.

Och innan alla 90-taliser häpnar över att När karusellerna sover inte finns med: Jag har missat den. Men, jag vet att den hyllats av många i min generation och därför får den ett hedersomnämnande.

Som ni märker är det inte många moderna julkalendrar som hamnar på listan. De är väl helt enkelt roligare när man är liten. Den dagen den julmagin återskapas i vuxen ålder utlovar jag en ny lista.