Fejkade parkeringar och missade lagfarter – här är dansbanan som bär på minnen

Några hundra meter in på Skästravägen – på den vänstra sidan om man kommer från Ljusdalshållet, strax ovanför några åkrar – går en väg upp i skogen. En allé av tallar leder fram till en pampig entré. Här bedrev den tidigare idrottsföreningen Skästra IK danser på somrarna under 30 år.

Det var 1946 som Skästra IK bildades, och redan 1948 beslutade klubben att köpa in Boda dansbana som ett sätt att få in pengar. Men dess värre fick köpet göras om 1952, då man hade missat att skaffa en lagfart på fastigheten. Då dansbanan samtidigt ägdes av många olika personer blev det en stor procedur att skaffa in namnteckningar från alla tidigare ägare.

Det gick dock trögt med danserna från början, så istället ordnades logdans i Yckelsbo. Det slog väl ut och det gick väldigt bra. Men i Juli 1962 brann logen i Yckelsbo ned – och utan den blev klubben tvungen att rusta dansbanan i Boda.

– Bland annat så byggdes dansgolvet in och fick väggar och tak. Och kanske var det vad som behövdes, för efter det så blev den allt populärare, säger Harry Olofsson som var ordförande i Järvsö BK i slutet på 70-talet.

Storhetstiden för dansbanan i Boda var under 60- och 70-talen, det var inte ovanligt med ett besöksantal på mellan 600-700 personer på lördagarna under sommaren.

– Det var Ruben Karlssons trio som var den populäraste orkestern, de brukade göra två spelningar per sommar på Boda. Sedan brukade Härjes från Bollnäs spela där, vi hade även Lindqvistarna från Östersund och många fler band, säger Harry Olofsson.

Det fanns gott om dansställen på den tiden och konkurrensen om publiken var hård. En som minns hur det kunde gå till för att locka besökare är Leif Persson från Järvsö som också var engagerad.

– Vi hade ju bilparkeringen på en åker nere vid vägen. Och var det lite bilar hos oss då åkte de vidare till Färila och Korskrogen. Vår ordförande beordrade oss som jobbade där att vi skulle köra ner våra bilar till vägen, så det skulle se ut som att det var mycket folk, säger han och skrattar.

För utom själva dansen fanns även en servering, kiosk, varmkorvsförsäljning och en luftgevärsbana inne på området.

– Det var en väldigt stor servering där. Och en gång när vi hade en populär orkester var det så mycket folk så kaffet tog slut och en av de som jobbade i serveringen fick åka hem och hämta mer, säger Leif Persson.

Under slutet av 70-talet slogs de båda idrottsföreningarna Nors AIK och Skästra IK ihop och bildade Järvsö BK. I samband med sammanslagningen av de båda klubbarna började danserna i Boda att rinna ut i sanden och det blev dansbanan Åsliden på Nor som tog över mer och mer. Och i början på 80-talet såldes anläggningen i Boda till en auktionsfirma som bedrev verksamhet där under några år.

I dag står anläggningen igenbommad och väntar på sitt öde.

