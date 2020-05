Färre drogtester av unga på grund av coronarestriktioner: "Det finns ingen insats som inte fortfarande görs"

I mitten av mars flyttade Beroendecentrum in i lokalerna på Växelgatan. De ligger nu i samma byggnad som Familjeteamet men med egen ingång på andra sidan huset. Både Victoria Johansson, enhetschef för Beroendecentrum och Sjövillan HVB, och Jaana Bergström, enhetschef för Familjeteamet och Familjecentralen, är nöjda med lösningen.

– Det ger en stabilare organisation när det exempelvis gäller personalsjukdom, säger Victoria Johansson.

Båda verksamheterna har fått anpassa sig utifrån det rådande läget. Man kan inte längre komma förbi på drop-in-besök, en större del av rådgivningen och behandlingssamtal ges på telefon och tolvstegsprogrammet, som är görs i grupp, har fått anpassats.

– Men det finns ingen insats som inte fortfarande görs, säger Jaana Bergström.

Det inkom nyligen ett klagomål till kommunen om att de inte längre utförde drogtester på unga, men detta stämmer inte. De måste bara se till att göra testerna på en toalett anpassad för att ta drogtester. En sådan toalett, där dessutom rätt skyddsutrustning finns tillgänglig, har de tillgång till när de vill.

– Vi tar de drogtester som vi måste ta och alla drogtester utförs alltid utifrån individuella bedömningar, säger Jaana Bergström.

– På Sjövillan brukar vi ha regelbundna kontroller men det har vi inte nu. Nu är det bara vid inflyttning och vid särskild misstanke, säger Victoria Johansson.

De säger att ett drogtest är ett intrång i den personliga integriteten som enligt lag inte får göras i onödan. Dessutom är drogtesterna bara en liten del verksamheten.

– Det stora för att bli drogfri är alltid personens egen motivation och för barn och unga även en samverkan med föräldrarna, säger Victoria Johansson.

Coronapandemin har tvingat dem att tänka på nya sätt och båda enhetscheferna hyllar personalen som visat tålamod och flexibilitet under hela perioden.

– Det jag tycker är svårast är att man inte vet hur det blir. Vi försöker att tänka ut alla möjliga scenarier för att snabbt kunna ställa om verksamheten. Men man vet inte hur det här viruset fungerar, säger Jaana Bergström.

– Vi brukar inte behöva ta hänsyn till det medicinska i vår verksamhet. Det blir ett nytt sätt för oss att tänka, säger Victoria Johansson.

Båda tror att de kommer att ha fått med sig nyttiga kunskaper när coronapandemin är över. Framförallt har de tvingats in i ny teknik. Just nu håller de på att lära sig att kunna ge vård via webbkameror.

– Vi blir mer flexibla med hjälp av det här, säger Jaana Bergström.