Lokalrevy med talmansrunda och taxikris– nu vässas sketcherna inför premiären

När vi besöker repetitionerna på söndagen håller man som bäst på att trimma in de olika scenbytena. Rekvisita ska in på scenen och fonder ska bytas. Olika bakgrunder har tryckts upp på draperier, och med hjälp av dessa förflyttas publiken snabbt från talmannens vardagsrum till ett kontor i Kommunhuset.

– Det är svårt med bytena. Jag vill inte att det ska ta mer än 15 sekunder mellan numren, säger Peter Lindgren. Liksom tidigare år är han den som skrivit det mesta och dessutom regisserar revyn.

Den första repetitionen hölls i början av november. Men det är inte helt lätt att samla alla 17 i ensemblen. Alla ställer upp ideellt och ofta har några förhinder. Ett par av revygängets medlemmar bor på annan ort och har medverkat vid vissa repetitioner på digital väg, med hjälp av videosamtal på en surfplatta.

– Så har vi kört i flera år, berättar Peter Lindgren. Det fungerar jättebra.

I revyn, som omfattar 27 nummer, avhandlas både lokala och riksomfattande företeelser och händelser. Årets revy har fått namnet När röken lagt sig och flera av numren tar avstamp i sommarens skogsbränder.

Liksom tidigare år blandas sketcher och sånger med specialskrivna texter i revyn. Som exempel kan nämnas en hyllningssång till några välkända profiler som lämnat oss under året, samt en version av Dream a little dream of me, som gjordes populär av Ella Fitzgerald & Louis Armstrong. Men här med en text om Järvsös sista taxibil.

För vad vore en Färilarevy utan en och annan kärleksfull passning till grannorten. Och naturligtvis får även Ljusdal och verksamheten i Kommunhuset ett släng av sleven. Ett nummer som lovar mycket utspelar sig på personalchefens kontor. Jenny Apelgren och Johanna Lindgren levererar en rapp text full av logiska kullerbyttor på ett synnerligen vasst och underhållande sätt.

På riksplanet får revybesökaren följa med in i Andreas Norléns vardagsrum för en talmansrunda. Och möjligen får publiken då en större förståelse för svårigheterna med att bilda ny regering. Men att regeringsbildningen drar ut på tiden tycker Peter Lindgren bara är bra.

– Det är härligt att vi inte har någon regering än, för då slipper jag skriva om den här sketchen.