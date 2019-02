Bråttom att ta hand om brandtimret – Färilasågen nyanställer för att hinna med

Färilasågen ägs av Setra, som i sin tur ägs av Mellanskog och Sveaskog. Tämligen omgående efter förra sommarens skogsbränder förklarade sig sågverket villigt att ta vara på det brandskadade timmer som ägarna ville leverera. Det är en av anledningarna till att sågverket nu anställer.

– Vi har en tidsperiod nu under vintern innan virket blir förstört, förklarar Mattias Forslund. Vi har kört med en högre produktionstakt, men med samma bemanning. Det ska vara en stor eloge till hela personalen som har ställt upp. Fokus har varit på att lösa det här storskaliga projektet.

Att låta timret ligga kvar i skogen hade varit kapitalförstöring.

Mattias Forslund tycker att det var helt rätt av Färilasågen att ge sig på att hantera det brandskadade timret.

– Vi har räddat stora värden, även om det blivit mer spill. Att låta timret ligga kvar i skogen hade varit kapitalförstöring.

Mattias Forslund förklarar hur man burit sig åt för att hålla det brandskadade timret åtskilt från det oskadade. Från inleverans och lagring, till mätning, sortering och sågning har man med olika infarter och avspärrningar kunnat garantera att skadad och oskadat timmer inte blandats.

– Trots att vi bara sågat brandskadat timmer, så har vi inte sagt nej till att ta emot normalt timmer, förklarar Mattias Forslund.

Det gör att sågverket har tillräckliga upplag även när perioden med sotigt timmer är över. Vilket ligger i linje med den andra anledningen till nyanställningarna – det långsiktiga, strategiska målet att öka sågverkets produktionsvolym.

Mattias Forslund räknar med att det sista brandskadade timret kommer att köras in till sågen under mars, för att sågas under april. Därefter måste sågverket saneras innan normalt timmer kan sågas.

Sex personer anställs nu i produktionen samt ytterligare tre personer som ska jobba med underhåll. Det gör att personalstyrka ökar från ett 50-tal till 60 – en ökning på närmare 20 procent. Sedan en tid körs även ett tredje skift, på natten.

– Ansökningstiden har gått ut, men vi rekryterar löpande vid pensionsavgångar, säger Mattias Forslund.

Intresset bland skogsägarna för hur Färilasågen jobbar med det brandskadade timret är stort. På torsdag kväll väntas ett hundratal skogsägare till sågverket, för ett studiebesök som Mellanskog bjudit in till.

– Då kommer Mellanskog att förklara vad de gjorde under brandkatastrofen, sedan ska vi berätta hur vi har jobbat och så blir det en rundvandring, berättar Mattias Forslund.

Redan tidigare har Mellanskogs anställda varit på ett studiebesök.