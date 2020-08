Far och son hoppas på internationellt napp – erbjuder fiskeguidning och hyrbåt

Hemma på gården i Vattlång, Nordanstigs kommun, visar Björn Ingvald upp de olika fiskedragen och utrustningen han har samlat på sig under åren.

– Jag har tagit med mig familjen på fiskeresor till Nord-Norge i 25 år och det var där idén om att börja med fiskeguidning här hemma väcktes, säger Björn Ingvald.

Sportfiske är något som ligger honom varmt om hjärtat, det är också ett intresse som han delar med sin son Simon.

Efter studenten började Simon Ingvald säsongsjobba som havsfiskeguide i Norge, men på grund av coronapandemin fick han stanna i Hälsingland denna sommar. Han valde då att satsa på det nystartade familjeföretaget Pike and perch.

– Vi startade verksamheten i början av året eftersom att det fanns potential, men vi vill att det ska få växa sakta. Vi gör det här som en hobby, inte för att vi ska tjäna en massa pengar, säger Björn Ingvald.

Det började med att de gick med i organisationen Fishing in the middle of Sweden, som samarbetar med internationella turistbyråer för att sälja fiskeresor i Europa.

– Vi erbjuder guidning och båtuthyrning men vi har inga egna boenden att hyra ut, därför samarbetar vi med folk som har stugor här omkring för att skapa en paketlösning, säger Björn Ingvald.

I början av året hade de en del bokningar, men i mars ändrades allt och de fick ställa om verksamheten.

– En del av gästerna sköt upp sina resor till 2021. Vi har ändå haft tur för vi har haft kunder från södra Sverige den här sommaren, säger Simon Ingvald.

Björn Ingvald tycker att det märks att människor försöker få ut mer av sommarledigheten, i en tid då många väljer att hemestra.

– Det är barnfamiljer som hittar oss på internet och ringer bara för att de vill göra något, säger han.

Totalt har familjen Ingvald fyra båtar som de hyr ut och de brukar hålla i guidade turer runt Nordanstig och Dellensjöarna.

Något Björn Ingvald understryker är att de endast ägnar sig åt hållbart fiske, vilket betyder att de alltid släpper tillbaka fångsten.

– När vi tar med oss kunder ut så fångar de fisken, mäter den och fotar den. Sedan måste de släppa tillbaka den, säger han.

Både Simon och Björn har ett annat jobb vid sidan av, men ser företaget som en rolig hobby.

– Det är kul att jobba tillsammans för vi vet vart vi har varandra och det är ett gemensamt intresse, säger Björn Ingvald.