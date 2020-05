Familjetragedin i Hassela – flera frågetecken kvarstår efter kallblodigt mord

Det var i januari 1963 som Nils Westberg gick för att sova över hos sin blinde morbror i granngården, något som han gjort en längre tid eftersom morbrodern behövde hjälp och kände sig lite otrygg nattetid. Det är svårt att avgöra när sonen Yngve började planera för att ta livet av sin mor Beda Lundin men han visste att fadern brukade sova hos sin morbror varje natt vilket innebar att han och hans mor Beda det senaste halvåret varit ensamma nattetid i det lilla huset i Hassela.

Det skrevs i Sundsvalls Tidning att modern var psykiskt sjuk och hon hade vårdats på Sidsjöns mentalsjukhus och att Yngve blivit alltmer grubblande och fått allt svårare att acceptera moderns psykiska ohälsa. I de polisförhör som genomfördes efter mordet tillstod fadern att sonen Yngve stördes av att Beda högljutt pratade för sig själv. Men Nils Vestberg själv ansåg inte att Beda genomgått någon förändring som skulle kunna motivera dådet. Och det förekommer inte som en rimlig orsak i de slutsatser som kriminalpoliserna gjorde i mordutredningen.

Men Beda var sjuk, hon hade redan femton år tidigare blivit personlighetsförändrad. Att hon ofta pratade för sig själv berodde troligen på hennes vaneföreställningar. Men det dröjde ända till 1959 innan Beda blev inlagd på Sidsjöns sinnessjukhus i Sundsvall, då var hon i dåligt skick och hade förmodligen under en längre tid lidit av vaneföreställningar. Hon klarade varken av att sköta hushållet, sin hygien eller att mjölka korna sedan en tid tillbaka.

Yngve såg sig tvungen att uppsöka läkare för sin mors räkning under hösten 1959, vilket skedde hos provinsialläkare Jessen i Harmånger. Dr Jessen bedömde att Beda var i stort behov av psykiatrisk slutenvård, därför transporterades Beda upp till Sidsjön i Sundsvall för vård. Där pratade hon förvirrat om sina ”briljarder” barn, att hon kände kungen och att hon ”småttat”, vilket ska vara ett dialektalt uttryck för reinkarnation.

Yngve hade bestämt sig för att skrida till verket på kvällen den nionde januari 1963.

Beda vårdades under hösten 1959 på Sidsjön, hon medicinerades ganska kraftigt (förmodligen alltför kraftigt) och lades inledningsvis även i bälte, hon tillfrisknande mot slutet av året och fick återvända till sitt hem.

Beda blev efter utskrivningen långsamt försämrad, vaneföreställningarna återkom, men eftersom ingen i familjen eller bland bekanta insisterade på en återinläggning blev Beda kvar i hemmet. De årliga hemsjukvårdsbesöken (Beda var försöksutskriven) som gjordes från Sidsjöns mentalsjukhus ledde heller inte till någon återinläggning. Beda var därför i väldigt dåligt skick vid årsskiftet 1962/1963.

Yngve hade bestämt sig för att skrida till verket på kvällen den nionde januari 1963, han hade i sin ägo ett salongsgevär ett finkalibrigt vapen av kalibern 22 long, det var alltså en ganska klen bössa som han avsåg att använda sig av. I huset fanns även faderns älgstudsare som var ett betydligt kraftfullare vapen om man hade för avsikt att ta livet av någon. Orsaken till att han trots det använde sig av salongsgeväret var troligen att det dels var hans eget och att han därför kände sig bekvämare med det samt att det var ett tystare vapen som inte skulle väcka personerna i granngården när skotten avlossades.

Vintern 1963 var snörik och bister, termometern i Hassela visade den tionde januari på -17 grader. Röken från skorstenarna steg lodrätt i den bistra vinterkvällen, Yngve var för tillfället arbetslös men hade fått löfte om att få återuppta sitt arbete som skogshuggare. Därför hade dagen ägnats åt snöskottning och att elda i stugan för att hålla värmen.

Efter ytterligare ett par timmar kunde Yngve höra sin mors snarkningar och antog att hon sov djupt. Nu var det dags.

Vid halvsju-snåret gick fadern Nils över till sin morbror precis på samma sätt som han hade gjort det senaste halvåret. Efter några timmar bestämde sig Beda för att gå i säng, hon sov i kammaren innanför köket. Yngve själv befann sig i köket, rökte ett par John Silver och lyssnade på radio. Allt uppfattades troligtvis som en helt vanlig vardagskväll i torpet i Hassela för Beda Lundin. Föga anade hon att hon bara hade några timmar kvar att leva.

Efter ytterligare ett par timmar kunde Yngve höra sin mors snarkningar och antog att hon sov djupt. Nu var det dags. Nu skulle den outhärdliga livssituationen få sitt slut.

Yngve hämtade sitt salongsgevär, laddade med en patron (eftersom bössan saknade magasin kunde man bara avlossa ett skott i taget) och smög därefter tyst in till kammaren där modern Beda låg och sov. Han satte pipan mot Bedas vänstra ögonlock och tryckte av. Skottet torde inte ha varit omedelbart dödande men orsakade en medvetslöshet som Beda aldrig vaknade upp ur. Yngve gick därefter ut till köket där han laddade om, han var väl medveten om vad han gjort och att det för hans del inte fanns någon återvändo. Han satte pipan mot sin panna och tryckte av.

Morgonen efter återvänder Nils till huset, han hade för vana att gå hem för att höra nyheterna på radio klockan 06.30. Ytterdörren visade sig vara låst, vilket inte var särskilt ovanligt, han låser upp och går in i farstun men finner att även köksdörren är låst och nyckeln sitter kvar på insidan. Detta var ovanligt, men han misstänkte att Yngve inte var hemma och att Beda därför låst om sig. Han knackar men ingen öppnar, han går runt stugan för att titta in i kammarfönstret och ser Beda i sängen men tror att hon sover hårt.

När han tittar efter ytterligare en gång ser han blod vid sängen men tror att hon kanske drabbats av näsblod. Han bankar på dörren igen men ingen öppnar så han tar ett stämjärn och börjar bearbeta dörrkarmen som till sist ger vika så han kan ta sig in i köket.

När Nils kommer in i köket påträffar han sonen Yngve liggande vid köksbordet, det är mycket blod och på golvet ligger salongsgeväret. Han fortsätter in i kammaren och där ligger hustrun Beda död i sin säng, även där är det mycket blod. Han kontaktar genast polisen som ganska snabbt är på plats. Polisman Göran Sundberg går in i huset tar vapnet och gör ”patron ur” för att försäkra sig om att geväret inte är skarpladdat. Han rör därefter inget utan begär förstärkning.

Kriminalassistenterna Lennart Söderberg, Paul Videlund och Gunnar Hellsten beger sig omedelbart till Hassela tillsammans med landsfiskalen Erik Nilsson och börjar utreda tragedin. Utredningens slutsats är att sonen Yngve tagit livet av sin moder Beda för att sedan ta sitt eget liv.

Någon förklaring till dådet finner man inte, Bedas eventuella psykiska ohälsa är inget som man ser som väsentligt eftersom den mest skymtar förbi i utredningen. Yngves egen mentala hälsa ser man inte heller som en tydlig förklaring, även om den inte kan uteslutas. Det skymtar fram i förhör med en tidigare arbetskamrat att Yngve blivit tystlåten och grubblande strax före julen 1962, men det tillskrivs inte som avgörande för händelseförloppet.

Ärendet ansågs därför som färdigutrett eftersom man tydligt kunde se hur det hela hade gått till, någon annan gärningsman än Yngve själv fanns inte. Tragedin i Hassela 1963 saknar därför svar på ett antal frågor: Varför ansåg inte Sidsjöns uppsökande verksamhet att Beda var i behov av sluten vård? Och varför besöktes hon bara en gång om året? Varför ville inte Nils inse att Bedas sjukdomshistoria var av avgörande betydelse? Hur mådde egentligen sonen Yngve?

Morden väckte förstås förstämning både i Hassela, Mörtsjön och Vrångtjärn eftersom man bland grannar och bekanta betraktade familjen som skötsam och ordentlig. I min fars dagbok från 1963 står tragedin omskriven med röd text eftersom han ansåg att det var både en sorglig och extraordinär händelse.

Nils Westberg levde vidare som änkeman ända fram till 1988 då han gick bort 91 år gammal.

Alf Norberg