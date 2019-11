Få skyddsjakter på varg beviljas – här är listan: "Vi har haft fler skador i år"

De senaste fem åren har bara sex skyddsjakter på varg beviljats av länsstyrelsen i Gävleborg. Under samma period har 42 skyddsjaktsansökningar lämnats in – och de tycks öka.

I år har mer än fem gånger så många ansökningar lämnats in som under fjolåret.

– Vi har haft fler skador i år jämfört med fjolåret, säger Simon Viklund på länsstyrelsen.