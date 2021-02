Få kvinnliga tränare inom fotbollen – Eva Lambertsson sticker ut: "Behöver fler kvinnliga förebilder"

Det är svårt att få tag i utbildade fotbollstränare – i alla ålderskategorier.

– Det finns även seniorlag som står utan tränare, konstaterar Alexander Blom, spelarutbildare och tränarutbildningsansvarig på Hälsinglands Fotbollförbund.

Från förbundet sida är det en självklarhet att satsa lika mycket på utbildning av tjejer som av killar. I dagsläget är cirka en tredjedel av de som går tränarutbildning C, kvinnor.

– Där har vi jättebra siffror i Hälsingland om vi jämför med riksgenomsnittet, säger Alexander Blom.

Det är när det gäller att ta nästa steg i utbildningen, B ungdom, som det händer något med antalet sökande.

– Då är vi nere runt någonstans 10–20 procent kvinnor, och det är trist, konstaterar Alexander Blom.

– Det här är något som vi inte bara ser i Hälsingland, det ser ut på ungefär samma sätt runt om i hela landet. Tillsammans med våra föreningar måste vi i förbundet måste jobba vidare med det. Vi behöver fler bra och duktiga kvinnliga tränare och förebilder, det är otroligt viktigt.

Och pratar man kvinnliga tränare och förebilder så är Eva Lambertsson ett namn som dyker upp ganska omgående.

Eva Lambertsson är assisterande tränare i division 1-laget Hudiksvalls FF. Innan hon tackade ja till jobbet i HuFF hann hon även få förfrågningar från två andra herrlag om att bli huvudtränare. Hon är en av väldigt få, om inte den enda, kvinnliga tränaren för ett division 1-herrlag i landet. Hon har den näst högsta tränarutbildningen, UEFA A. Nästa steg är UEFA Pro, som behövs för att träna allsvenska herrlag och ta utländska uppdrag.

– Det finns säkert någon tjej som tränar ett division 1-lag någonstans i Sverige, men jag känner inte till någon fler än jag, säger Eva.

När Eva gick UEFA-utbildningen var de 24 deltagare. 22 killar och två tjejer.

– Det var jag och en tjej från Brommapojkarna. Jag hade dessutom förmånen att gå utbildningen med flera före detta allsvenska spelare, och det var jättekul.

Att tjejerna är underrepresenterade bland tränarna är inget att sticka under stol med, menar hon. Och hon har också en teori varför många yngre tjejer börjar utbilda sig till tränare, men sedan inte fortsätter.

– Kanske väljer en del att vara med som tränare när man har sina egna barn med. Vårt problem är att få dem att bli kvar efter den tiden. För när man kommer upp på seniornivå finns det inte särskilt många kvinnliga tränare kvar.

Kanske är det så att man tycker att det stjäl för mycket av ens tid, spekulerar Eva i.

– Jag har inga forskarrapporter på det, men det vore väldigt intressant att se någon studie på varför de inte fortsätter.

Eva började själv som som ungdomstränare och tränade ett F12-lag samtidigt som hon spelade själv. Efter hon fått barn var hon tränare för dottern Majas lag, sen blev det senioruppdrag och distriktslagsuppdrag.

– Jag har alltid velat utbilda mig, och det ena har lett till det andra. Jag tycker fortfarande att det är så otroligt roligt att möta nya spelare. Det är hela tiden nya utmaningar, att se vad man kan tillföra. Det är vad som drivit mig.

Eva jobbar som fotbollsinstruktör på högstadiet Hudikskolan och idrottslärare och ansvarig för idrottsspecialiseringen på Hudikgymnasiet.

– Vi har rätt många tjejer, nästan häften, så det bådar gott. Det är andra året vi driver fotbollsprofilen, och vi hoppas att det ska vara ett sätt att få flera tjejer när man kan spela fotboll på skoltid.

Men rent handfast, vad tror Eva Lambertsson ska till för att få fler tjejer att fortsätta som tränare?

– När jag började för många år sedan hade man ett projekt, Damprojektilen, där man hade utbildning för enbart tjejer. Någonstans tycker jag att vi borde ha kommit längre än så i dag. Det har ingen betydelse om man är kille eller tjej, vi försöker inspirera varandra att fortsätta.

Ett sätt, spekulerar Eva i, är att fånga upp de som avslutar sin aktiva spelarkarriär, till exempel efter skador.

– Jag tror inte alla kommer att tacka ja, men om man kan försöka få dem att stanna kvar inom sporten med andra uppdrag än att vara spelare, så tror jag det finns en potential. Det måste finnas fler som fortfarande tycker det är roligt med fotboll. Vi kanske behöver ställa fler frågor, om de kan tänka sig ett tränaruppdrag.

Men det krävs förstås också en egen passion – att vilja vara tränare.

– Har man varit spelare så har man bakgrunden. Men man måste ha ett eget driv. För mig har det varit att känna att jag utvecklas. Jag har alltid tyckt det har varit roligt att utbilda mig, att känna att jag får mer kunskap. Och fortfarande har jag den där barnsliga kärleken till fotboll.

Plus 10 000

Hälsinglands Fotbollförbund är sedan några år tillbaka med i Svenska fotbollförbundets initiativ Plus 10000. Plus 10 000 är ett rikstäckande initiativ för att öka antal kvinnor som ledare och tränare inom fotbollen. Målet är att rekrytera minst Plus 10 000 fler tjejer och kvinnor inom fotbollen till år 2022, utifrån nuläge skulle detta innebära tre till fyra ledare per förening. Initiativet ska leda fram till ett långsiktigt, hållbart arbete kring ledarförsörjning.