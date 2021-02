Ewald gav sitt liv för världsfreden – blott 20 år gammal: "En chock när vi hörde om det på radion"

I år är det 60 år sedan det hände. Bara 20 år gammal gav Ewald Persson sitt liv i fredens namn.

Han var en av de totalt 19 svenska FN-soldater som miste livet under krisen i Kongo.

– Det var naturligtvis en chock när vi hörde om det på radion, säger Ewalds bror, Alvar Persson.

Måndagen den 18 september dominerades tidningar och radioutsändningar världen över av nyheten att planet med FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld hade försvunnit. Man befarade att det hade störtat vilket också bekräftades dagen därpå.

Planet hade havererat bara en mil från landningsbanan i Ndola. På planet fanns förutom Dag Hammarskjöld femton passagerare från FN varav åtta var svenskar. Fem av dem var planets besättning och de övriga tre FN-soldater.

Det har i år gått 60 år sedan det mycket händelserika året 1961, då John F Kennedy tillträdde som USA:s president och byggandet av Berlinmuren inleddes.

Jurij Gagarin blev den första människan i rymden, p-pillret etablerades och Beatles gjorde sin första spelning i Liverpool. I Jerusalem pågick rättegången mot Adolf Eichman, invasionsförsöket vid Grisbukten på Kuba slogs tillbaka av Fidel Castro och FN ingrep i Kongokrisen.

Kongokrisen uppstod efter att landet förklarades självständigt från Belgien 1960. Kongos regering splittrades och västmakterna och Sovjetunionen valde varsin sida och konflikten blev ett redskap i det kalla kriget.

Sverige hade en aktiv roll i FN-styrkorna under krisen och under den blodiga konflikten sattes över 6 000 svenska soldater in för att genomdriva FN:s vilja. En av dem var Ewald Persson från Söräng i Bollnäs.

Han var före sin FN-tjänst anställd vid Östbergs Fabriks AB i Alfta och efter olyckan konstaterade dåvarande fabrikschefen, Gunnar Östberg, i en artikel i Ljusnan:

– Han var duktig som arbetare och omtyckt av sina kamrater och vi har bara goda ord att säga om honom.

Värnplikten gjorde han på I 14 i Gävle. Kort efter värnpliktstjänstgöringen fick han beskedet att han blivit antagen till FN-bataljonen i Ghaza och i början av 1961 lämnade han Sverige.

– Dels var det väl ekonomin som sporrade, man fick ju en bra peng för det, säger Ewalds bror Alvar Persson. Men jag tror nog att han gillade militärtjänsten också.

Efter tre månader i Ghaza förflyttades kompaniet till Kongo där oroligheter hade utbrutit. Leopoldville (nuvarande Kinshasa) blev ny stationeringsort.

Ett av hans sista uppdrag innan han skulle få åka hem blev att följa med Hammarskjöld på flygresan till Ndola. Tisdagen den 19 september kunde man också läsa att Ewalds föräldrar så sent som dagen innan kraschen fått brev från sin son i Kongo.

I brevet berättade han om sin kommande hemresa och att han köpt med sig presenter. Men i stället för att komma hem med presenter kom han hem i en kista.

Ewalds fem år äldre bror Alvar, som i dag bor i Färgelanda, Dalsland, minns väl när det hände.

– Jag och min fru hade flyttat ner till Skultuna och hade precis fått vårt första barn, berättar han. Vi fick brev från Ewald där han skrev att han var så glad att han skulle få komma hem och få träffa den lilla.

– Och hemma i Söräng hade han en trolovad som väntade på honom, fortsätter Alvar. Hon hette Maj-Lis och jag har faktiskt fortfarande lite kontakt med henne.

Alvar beskriver sin bror som en engagerad idrottare som bland annat var med i Söderhamns brottarklubb.

– Och så var han ju intresserad av motorer, säger Alvar. Han hade kommit över en gammal motorcykel som han skruvade med fast han ännu inte hunnit ta körkort.

Han berättar om när de fick bud om olyckan.

– Jag hörde på radion att planet hade störtat. Vi hade inte hunnit skaffa telefon ännu, så jag gick till närmaste telefonkiosk och ringde hem till mina föräldrar för att kolla om det verkligen var sant.

Att FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld avlidit i en olycka var naturligtvis en världshändelse. Han hade verkat som generalsekreterare från 1953 till sin död 1961.

Hammarskjölds kvarlevor flögs hem till Sverige och han fick en statsbegravning i Uppsala som direktsändes i tv. Han gravsattes fredagen den 29 september 1961 och alla barn i såväl Bollnäs som Söderhamns skolor fick sluta tidigare den dagen för att kunna följa ceremonin på radio eller tv.

De andra offren fördes också hem till Sverige.

– Far och mor åkte ner till Stockholm och tog emot kistan, berättar brodern Alvar. Det var väldigt högtidligt med statsministern Tage Erlander på plats.

Även Ewalds begravning i Bollnäs kyrka uppmärksammades.

– Landshövdingen var där och alla höjdare från I 14, minns brodern Alvar.

En annan som minns begravningen är Bertil Hult. Han var själv på plats.

– Jag var bara 16 år då, men jag var med i något som kallades för Unga hemvärnet och vi blev kallade för att stå i parad när kistan bars in i kyrkan, berättar Bertil Hult. Det var en väldigt högtidlig tillställning.

Även senare har Ewald Perssons minne högtidlighållits.

2009 var Jan Eliasson huvudtalare under FN-dagen på Bollnäs folkhögskola. Eliasson har varit Sveriges FN-ambassadör i New York och även ordförande för FN:s generalförsamling, 2005-2006.

– Han fick inte ens bli lika gammal som jag var då, kunde en tagen Jan Eliasson konstatera efter att ha lagt ned den blombukett han fick efter anförandet på Bollnäs folkhögskola på Ewald Perssons grav.

Under årens lopp har det cirkulerat teorier om att planet skulle ha råkat ut för sabotage eller rent av ha blivit nedskjutet. Många kunde tjäna på Hammarskjölds död.

Såväl USA som Storbritannien och den gamla kolonialmakten Belgien hade stora ekonomiska intressen i landet. Och vad gällde Sovjetunionen så såg de gärna att Hammarskjöld försvann för att kunna stärka sin egen makt i FN. För att inte tala om vad alla lokala krigsherrar kan ha haft för agendor.

Tidiga utredningar fastslog att kraschen varit en olycka, men senare forskning har fått fram uppgifter som pekar mot att olyckan egentligen var ett arrangerat mord. Hittills har det dock inte gått att få fram tillräckliga bevis för att fastslå detta.

– Även om det är svårt att veta så skulle jag nästan tro att planet blev nedskjutet, säger brodern Alvar Persson.

Mike Kepsy i Bollnäs är styvson till en annan av Ewalds bröder, Tore Persson. Han har lånat ut några av de privata bilder på Ewald som Tore lämnade efter sig vid sin död.

– Det finns en historia bakom det här, säger Mike Kepsy. I flygtornet som släppte i väg planet med Ewald och Hammarskjöld fanns en annan FN-svensk, en telegrafist som faktiskt också kom från Bollnäs.

Han hette Björn Bäck och gick bort i fjol, men han har en kusin som heter Marianne Malmlund. Hon pratade ofta med Björn om tiden i Kongo.

– Det var mycket konstigt som hände där, säger hon.

En märklig händelse som Björn berättade om hade samband med när planet med Hammarskjöld skulle skickas i väg.

– Björn berättade att alldeles innan planet skulle skickas iväg så kom en man som jobbade på våningen ovanför Björn ner och stack ett papper i handen på honom, berättar hon. "Det här är Hammarskjölds destination", sa han till Björn.

Men den nya rutten stämde inte alls överens med de instruktioner som Björn Bäck fått tidigare.

– Men allt han fick till svar var: "Det är det här som gäller", säger Marianne Malmlund.

Hon berättar också att hon ända sedan Björn berättade om saken för henne har försökt påverka honom att berätta om händelsen för myndigheterna.

– Men han höll tyst ända tills han dog, säger Marianne Malmlund.

Hur som helst förtjänar Ewald Persson att bli ihågkommen. Den 20-årige Bollnäsbon som gav sitt liv för världsfreden.