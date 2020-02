Ewa-Lotta Sköld tar nytt sikte – i helt ny bransch: "Känner mig fortfarande nykär i jobbet"

Fortfarande omsvärmas hon av den familjära atmosfären som hon gick rakt in i famnen på, i början på november 2019.

– De har verkligen fått mig att känna mig välkommen, på ett helt fantastiskt sätt, säger Ewa-Lotta Sköld.

Att våga kasta sig in i det okända är något av ett ledord i livet för Söderhamnsbon. Det var exakt vad hon gjorde efter sju år som kontorschef på Hälsinglands Sparbank.

– Att vara kontorschef i Järvsö är inget dåligt jobb, men frågan jag ställde mig var: Hur länge är man bra? Någonstans finns det ett bäst före-datum.

Hon triggas av att hela tiden kliva ur sin egen comfort-zone. Och det är just i det klivet Ewa-Lotta Sköld känner sig som modigast. Tanken om att morgondagen alltid kan bli bättre än igår är en ständig morot, oavsett utmaning.

– Det kan vara både i att utveckla mig själv, andra eller ett företag. Det kan alltid bli lite bättre, även om jag inte behöver ha bråttom. Det handlar inte om att springa fortare, eller att behöva hitta fel, utan att ställa frågan hur saker kan göras smartare, säger Ewa-Lotta Sköld och fortsätter:

– Jag är ingen förvaltare. Sätt mig i ett arkiv och jag dör på en vecka.

Att nu landa i en helt ny bransch känns rätt. Med över trettio års bank- och föreningsliv i bagaget ser Ewa-Lotta Sköld fram emot att leda Sörens El in i en ny organisation.

En sak är hon tydlig med: Hon kan inte el.

Men att arbeta strategiskt, och samtidigt lyfta blicken, är något Ewa-Lotta Sköld är van vid. Mycket handlar nu om att leda, fördela och tydliggöra organisationsstrukturer. Tillväxt är nu målet.

Ett ansiktslyft väntar för kontoret i Delsbo, och hösten kommer att handla om framtida riktningar.

– Vi kommer att titta mer på hur vi kan växa, och vart vi ska. Jag kommer in i ett företag med ett redan etablerat varumärke. Allt är på plats. Nu ska vi behålla glädjen och engagemanget, men bli bättre, smartare och smidigare.

Hon talar om alla ansvarsområden med lika stort allvar – och en stor dos ödmjukhet. Oavsett om det handlar om att lära känna 50 nya kollegor eller att se över en hel organisationsstruktur.

–Jag känner mig fortfarande nykär, i jobbet. Det är verkligen jätteroligt, säger vd:n.

Ett ledord som ständig återkommer är prestigelöshet.

– Min grundfilosofi vilar i att det inte behöver vara särskilt högtravande. Jag tror på tydlighet och transparens. Är man prestigelös så blir man trygg i det man gör, och är man trygg i sig själv kan man också bli sitt bästa jag. Det kanske låter bara som vackra ord, men här är det viktigt att alla vet vad vi gör, och att vi vill varandra väl, säger Ewa-Lotta Sköld.

Sörens El, som varit verksamma i över 30 år, var väldigt konkreta i sökandet, något som gjorde att Ewa-Lotta snabbt kunde landa i sin roll. Företaget har under många år växt, och nu behövdes någon för att överblicka och se framåt.

För Ewa-Lotta Sköld började allt med att en väninna tipsade om annonsen.

– Hon sade: "Nu vet jag vad du ska göra. Du ska bli vd på Sörens El." Jo, tjena, eller hur, svarade jag. Sedan kollade jag upp annonsen och kände check, check check - det här vill jag göra.

Det finns inget som heter mellanläge. En mentalitet som delvis bottnar i hennes idrottsintresse. Bakom vd:n och föreningsmänniskan finns en före detta idrottstjej, och många ordförandeuppdrag. Fotbollsskorna har trampat gräs i Norrala IF, och även bandy, skidåkning och orientering har spelat en central del i hennes liv och hon älskar att prova nya saker.

– Men jag är inte modig på det sättet att jag skulle hoppa bungyjump. No way, jag är ingen risktaker. Men jag kan vara modig i att jag gör saker fast jag är rädd. Som nu, jag är en kvinna, 50 år, som går in i elbranschen. Då tänker jag mer "åh vad kul, det här ska nog gå bra".

FAKTA

Namn: Ewa-Lotta Sköld

Ålder: 51 år

Bor: Söderhamn

Familj: Maken Pär, tre vuxna barn, barnbarn

Gör: VD på Sörens El sedan november 2019