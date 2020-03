Ljusdals kommun ställer in gruppundervisning inom Musikskolan och Estrad Ljusdal fram till 22 mars. Det innebär att all kursverksamhet, kör- och orkesterträffar ställs in.

Biblioteken i kommunen ställer också in alla publika evenemang som sagostunder, stickcaféer och författarbesök. Från bibliotekens håll uppmanar man även besökarna att inte vistas längre än nödvändigt i bibliotekens lokaler. Man har dessutom begränsat tillgången till de publika datorerna.