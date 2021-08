Eva Persson: Slamfärg och målandets meditation

Under min utbildning som journalist gjorde jag en gång ett radioreportage om ett litet nunnekloster utanför Göteborg. Jag besökte nunnorna på deras gård och deltog i de dagliga rutinerna, som bland annat bestod i längre stunder av tystnad. Det där sistnämnda gick inte jättebra för mig. Under den gemensamma lunchen skulle vi låta bli att prata. Jag minns det som att jag råkade bryta mot regeln flera gånger genom att utbrista intetsägande men artiga småord medan vi skickade runt uppläggningsfat och karotter. Att be mig hålla alldeles tyst är som att säga åt en ekorre att stå stilla, jättelänge.

På samma vis har jag svårt för långdragna monotona sysslor i ensamhet, som att cykla många mil vid en sjö i Östergötland eller rensa ur fullproppade förråd. Jag blir så rastlös att jag bokstavligen vill fly fältet. I sommar gör jag en sådan utmaning – jag målar huset. Eftersom det handlar om slamfärg vågar, eller mäktar, jag göra jobbet ”själv”, alltså jag anlitar inte hantverkare utan ber uppfodrande vänner om hjälp. Visst är det hyfsat enkelt men det tär på tålamodet. Efter timmar med att röra armarna upp och ner för väggarna, greppandes en kvast eller en pensel, känner jag mig liksom frånkopplad den vanliga tillvaron.

Min ena fot har varit bortdomnad i två veckor eftersom jag spenderar så många vakna timmar stående på en stege. Jag har rött färgdamm på ställen dit jag inte visste att rött färgdamm kan ta sig, bara genom att sväva. Alla handdukar jag använt är rödfläckiga. Ibland förnimmer jag doften av färgen trots att jag inte står i den just då, som en fantomdoft från ett parallellt universum. Dessutom har jag lyssnat på ljudböcker, blivit alldeles isolerad i mitt huvud tillsammans med en berättarröst och då helt gått upp i den här fiktiva röda världen. Det är jag, kvasten, smala penseln, breda penseln och färgen med skiftande trögflythet beroende på dagsform.

Barnet bekräftade också att jag var en gäst i verkligheten. En dag när jag tog rast för att äta och försiktigt satte min djupröddammiga uppenbarelse vid köksbordet tittade dottern på mig, stannade upp gaffelskyfflandet och utbrast, på det vis som bara barn i halvstor ålder kan utbrista: ”Men mamma! Du ser ut som en fattig människa som fått komma in till oss och äta.” Jag förmodar att det var för det att jag såg så lortig ut som hon började prata om fattiga människor, det är väl ofta så de gestaltas i barnfilmer.

Är det såhär det är att vara på tyst retreat, funderar jag vänd till ett kvisthål i fasaden (de blir liksom väsenslika när man stått öga mot öga med en trävägg i drygt två veckor) där jag krampaktigt håller mig i stegen. Jag omvandlas så sakteliga till kvinnan som kan tala med slamfärg. Bli inte förskräckt om du hittar mig runt din husknut med örat tätt intill träfasaden.

Eva Persson