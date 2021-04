Eva Björk: "Under året präglat av pandemin har vi behövt återerövra konsten att vänta"

Kompisen hälsar på. Ja, hälsar på och hälsar på, vi ses genom ett fönster. Hon har antikroppar, ändå får hon stå kvar ute, avundsjuka kan ta sig många former. Att ha antikroppar alternativt vara vaccinerad är det närmaste man i dessa dagar kan komma något som liknar diplomatisk immunitet, vilket i min värld betyder hög status, upphöjdhet och okränkbarhet.

Kompisen fryser, stackarn. Hon ser längtande in genom fönstret till mitt uppvärmda rum. Blicken stannar vid den frodiga grönskan bakom mig. Det är pelargonerna. De har fått återvända in i solen efter en tids förvisning till kyla och mörker, lite som gammelvärldens sovjetiska dissidenter. Du ger väl inte pelargonerna näring så här tidigt i år igen, säger kompisen irriterat. Hon ser hotfullt på mig när hon säger detta. How dare you, skulle väl aldrig, svarar jag medan jag i smyg petar in den ilsket gröna flaskan med växtnäring bakom ett häfte med tyska romanser för sopran och piano.

Kompisen suckar. Hon har varit med förr. Det har jag med. Hon vet att jag smygmatar pelargonerna vilket gör att de får ett ogenomträngligt grönt bladverk men struntar i att glädja oss med blommor ända till slutet av juli. Men jag förmår inte vänta. Jag vet att hon vet. Mitt förhållande till dessa pelargoner påminner mig på något sätt om världsläget. Det är inte så förmätet som det låter. Det stora finns i det lilla, och tvärtom. Under året präglat av pandemin, har vi bland allt annat behövt återerövra konsten att vänta. Vi väntar på besked, att kunna få gå in i affären, att klockan ska bli två så presskonferensen börjar, att telefonen ringer, att det ska bli vaccineringstid för ens egen grupp…

Väntan är en färdighet som är värd att övas och odlas, naturligtvis med undantag för de situationer som kräver snabbhet och raska beslut. Det finns mängder av processer som inte låter sig påskyndas och om man ändå försöker blir det inte så bra. Vår tid utbasunerar inte precis långsamhetens lov, och det är förstås underbart med allt som kan gå snabbt och gärna enkelt, men det är långtifrån alltid möjligt.

I sanningens namn har dock många av oss tålmodigt väntat länge på att smittläget ska förbättras, inte sällan i påtvingad och oönskad ensamhet, så att vi försiktigt kan börja träffas igen. Åh, om man hade ett datum att förhålla sig till, ett datum som säger att nu, nu är det fritt fram för allt möjligt, hurra!

Jag känner mig trött, en helt annan trötthet än den som kommer efter intensivt arbete. Alltför många obesvarade frågor tynger och tar min energi. Ute visar sig tulpaner och påskliljor. Försiktigt vågar de sig upp ur marken. Jag ser på dem och beundrar deras ihärdighet och tålmodiga framväxt efter att ha inväntat rätt tid.

