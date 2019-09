Eva Björk: "Nu vet vi vartåt det lutar, eller hur?"

Ack, att bara kunna gå rakt ut iförd de paltor man för tillfället har på sig och inte behöva frysa ett endaste dugg ... men nu vet vi vartåt det lutar, eller hur?

Japp, alldeles korrekt, mot mörker, höst och vinter. Folk som inte har fattat grejen försöker skyla över eländet med att tramsa om levande ljus, varma grytor och, värst av allt, mysighet. Det där går jag dock inte på.

Levande ljus är precis lika snyggt kring midsommar, dessutom överreklamerat oavsett årstid. Varma grytor passar utmärkt på sommaren även de, särskilt om midsommartemperaturen håller sig kring åtta glada grader, och mysighet är överskattat, för att uttrycka det milt.

Sistlidna vinter presenterade överraskande nog, om än inte en definitiv lösning på problemet köld-mörker-vinter, så i varje fall en präktig verklighetsflykt: Netflix! I nödfall går det också bra med SVT Play.

Där jag satt i mitt soffhörn, håglöst zappande bland tv-kanalerna på min Iphone, dök det plötsligt upp en ruta som förkunnade att det fanns ett nytt program att välja, just för mig, just på Netflix. Genast upplivad och smickrad av film-mogulernas intresse för min ringa person hörsammade jag kallelsen, det vill säga att kolla in det rekommenderade programmet.

Det visade sig vara en australiensisk serie. Kära nån, inte hade väl jag en aning om att världen var så intressant även down under. Det var kärlek och konspirationer, herrskap och tjänstefolk, fashion och förkläden i en fascinerande och mycket underhållande blandning.

Ett av avsnitten som fångade mig lite extra var det som utspelade sig under julen. Man fick följa firandet på det eleganta godset. Det var lite Downton Abbey över det hela, stiff upper lip, butler och allt det där. I hallen stod en kolossal julgran, överdådigt smyckad, mycket vacker. När julsånger hade sjungits i julljusens sken frågade en familjemedlem ur den yngre generationen om någon hade lust att hänga med och bada. Bada? Jodå, det var flera som ville haka på, varpå alla for ner till havet med en farlig fart för att kasta sig i vågorna.

Jul på sommaren? Har väl aldrig hört något så dumt. Julen är ju ett av de fenomen som i någon mån rättfärdigar vintern, även om jag har börjat betrakta advent och jul som en egen årstid. Det är först därefter, i januari, som den egentliga vintern gör sitt intåg. Nu höll jag på att ta ut något i förskott igen. Bäst att tänka på något helt annat, varför inte följande: Om 196 dagar är det vårdagjämning, det är i alla fall visst och sant.

Eva Björk