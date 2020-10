Eva Björk: "Klokast att samarbeta med trädgården – annars går det obönhörligt åt pipsvängen"

"Hösten är åter här, fåglarna flyger nu. Kanske de flyger bort – ända till Afrika.” Texten ur en fin liten visa kommer för mig när jag öppnar dörren och ser ut över trädgården. Gässen flög nyss häröver, finns deras mål möjligen någonstans just i det stora Afrika?

Mina tankar förvandlas till impulser. Nu tog de vägen förbi Dan Andersson och hans höstdikt Gässen flytta. Där finns ett råd för hur man kan göra när de gamla såren heta tära, nämligen att tillsammans stå vid hagens grindar och se upp mot den bleka skyn. Inget dåligt råd, i brist på grindar får man väl stå vid ytterdörren.

Trädgården ja. Det är klokast att under alla förhållanden samarbeta med den, annars går det obönhörligt åt pipsvängen. Vi i vårt lilla hushåll gör vårt bästa och har i sann rättviseanda delat upp sysslorna mellan oss, jämlikt och konstruktivt. Den ene klipper, bär, gräver upp, gräver ner, flyttar in saker i källare och garage med mera. Den andre räfsar, brygger kaffe, tinar bullar, beundrar och beskådar.

Hur kan en och samma yta fylla så olika funktioner inom loppet av ganska kort tid? De tidigare så uppskattade kaffestunderna under körsbärsträdet med solvärmda stolar på gruset finns inte längre i nuet utan har flyttat till minnets arkiv och framtidens förhoppningskapital. Samma yta är just nu en vacker plats i perfekt färgharmoni, men ganska ogästvänlig med råhet och snålblåst. Var blev ni av, ljuva drömmar. Trädgården är såvitt man kan bedöma helt oberörd, ja, ointresserad av arbetsfördelning och uppskattning. Den följer med i det som sker och sköter sitt, no matter what.

Det är då rent märkligt att det ska vara så svårt att hålla en enda tankegång klar och redig. Vad är det där för jordplätt förresten, där brukade det väl också växa gräs? Jamen det är ju där som jag har planterat narcisserna, vilket du bad om, säger maken. Du ville ju ha det likadant som Strindberg lär ska ha haft det nånstans, det var visst hans favoritplantering. Just ja, men då ska det vara lite blått också om det ska vara helt i den store författarens anda, är det för sent att gräva ner några pärlhyacinter eller scillor?

Hoppas man själv är i stånd att se den där planteringen när den behagar dyka upp. Se där, en tanke som med åren kommer allt oftare. Är det förresten någon mening med allt detta trix och fix på den plätt man vid något svagsint tillfälle tagit på sig att vårda och förvalta, när den stora världen, den därutanför, sviktar under så stora utmaningar?

Att kunna bidra till att ett revolutionerande vaccin når alla människor på jorden, det vore ett trix och fix värt namnet, eller varför inte ett världsomspännande ekonomiskt system som omöjliggör orättvisor ... fyll på med det som passar. Svaret på frågan, den om meningen, uteblir. Tankeimpulserna verkar ha upphört. De gamla såren tär. Gässen flyttar.

Eva Björk