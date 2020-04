Ett säkert vårtecken, Lillfjärden är isfri – här är vinnarna i tävlingen

Vintern har varit lite annorlunda. Nästan ingen snö och inte särskilt kallt. Kanske var det just det som gjorde det så svårgissat i år. Men trots avsaknandet av både kyla och snö hade ett stabilt istäcke lagt sig på Lillfjärden.

Som tidigare år var det representanter från Föreningen för främjandet av fågellivet i Lillfjärden, Per-Erik Frick och Ulf Sundh som höll ett vakade öga över isen.

– På skärtorsdagens morgon låg ett större istäcke längs sydöstra stranden. Invid fanns ett större antal svanar. Under dagen blåste det upp nordvästlig vind, och den tog bort all is, rapporterar Ulf Sundh.

Per-Erik Frick och Ulf Sundh kunde också konstatera att under skärtorsdagens kvällstimmar låg runt 25 sångsvanar och simmade vid sydöstra stranden. Våren är här.

De tre som gissade rätt datum är:

Margareta Berglin, Hudiksvall, Nils Bäckvall, Hudiksvall, Hans Mörtberg, Hudiksvall. De får fem Trisslotter var, samt fem startnummer i Lions Ankrace.

Dessutom har vi dragit ytterligare några "lucky losers" som får varsin Trisslott och var sitt anknummer i Ankracet: Mats-Olof Johansson, Hudiksvall, Göran Larsson, Hudiksvall, Ingegerd Blomquist, Hudiksvall, Anders Andersson, Harmånger, AnneMarie Nilsson, Hudiksvall, Jan Persson, Hudiksvall, Birgitta Norling, Hudiksvall, Staffan Bryngelsson, Enskede Gård, Gunilla Jansson, Hudiksvall.

På grund av coronaviruset blir årets Ankrace lite annorlunda. Lions kan inte, som traditionen är, släppa alla ankor i kanalen. I stället kommer man att samla alla plastankorna, och ha en livesänd dragning, lördag den 9 maj. Detaljerna kring dragningen ber Lions att få återkomma med.