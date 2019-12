Ett par slumpmål och flera irriterade situationer – Motala vann med uddamålet mot Broberg

MATCHEN I KORTHET

Det var en match där det under de första minuterna inte hände så mycket. Istället spelade båda lagen väldigt disciplinerat. Efter drygt sex minuters spel kunde gästerna sedan ta ledningen – och det genom Martin Söderberg som fortsätter att leverera mål och befinna sig på rätt ställe. Kort därefter kunde hemmalaget sedan kvittera genom Philip Florén som blev helt fri med Henrik Rehnvall.

1–1 stod sig sedan nästan hela halvleken ut – där isen efter drygt 20 minuter blev allt mer svårspelad – men det var Motala som skulle gå till pausvila med en ledning. Bollen landade framför Albin Rohlén och han kunde sätta 2–1 i den 45:e minuten.

När den andra halvleken sedan drog igång fick Broberg en riktig drömstart när Erik Jonsson kvitterade till 2–2, men Motala skulle återta ledningen. Viktor Hulthammar satte 3–2 i den 69:e minuten och det skulle också bli matchens sista mål. Det trots att Broberg tryckte på ordentligt för en kvittering mot slutet.

MATCHENS LIRARE

1. Viktor Hulthammar, Motala

Matchvinnare som satte 3–2-målet på ett läckert sätt. En piruett följdes av ett fint skott. Klev fram när det behövdes som mest.

2. Jussi Aaltonen, Motala

Motalas målvakt stod för flera räddningar och stod stabil när gästerna pressade på slutet. I en sådan här match, där mycket handlar om långa utkast, blir så klart målvakterna viktiga på fler än ett sätt.

3. Erik Jonsson, Broberg

Var inblandad i mycket och var också den som kvitterade till 2–2 för Broberg i inledningen av andra halvlek. Var också den bortaspelare som hade ett par chanser att sätta kvitteringen även till 3–3 i slutminuterna.

MATCHENS...

Matchens brutna svit

Det var över 270 minuter sedan Motala släppte in ett spelmål när tisdagens match drog igång. Mot Bollnäs släppte de in ett hörnmål, mot VSK släppte de in ett straffmål och ett hörnmål och senast nollade laget Frillesås. Men den sviten sprack när Martin Söderberg satte 0–1 efter bara sex minuters spel, men sviten med sex raka matcher med poäng, den håller Motala i.

Matchens utkast

Ett långt utkast från Brobergs målvakt Henrik Rehnvall – och bollen letade sig hela vägen in i mål. Brobergspelarna jublade, men att som målvakt kasta bollen rätt i mål är inte tillåtet. Bortdömt alltså, men en prestation i sig.

Matchens psykologiska mål

Det var lite av ett slumpmål som såg till att Motala kunde gå till halvtidsvila med en ledning. Rörigt framför Henrik Rehnvall och Albin Rohlén höll sig framme när bollen dök upp. Så klart riktigt skönt för hemmalaget, men oj så psykologiskt tungt för Broberg.

Matchens irriterade minuter

Först blev Fritiof Hagberg liggandes efter en situation längs sargen. Inget gehör hos domarna. Därefter dök det upp en straffsituation där Robin Redin såg ut att sätta ut rumpan lite – och Kasperi Hirvonen blev liggandes. Inget gehör hos domarna Det var några minuter där båda lagen var irriterade på domsluten, det kan man lugnt säga. Hirvonen, som såg ut att landa illa, kom inte tillbaka i spel något mer i matchen.

MATCHFAKTA

Motala–Broberg 3–2 (2–1)

Målen: 0–1 (6) Martin Söderberg, 1–1 (9) Philip Florén (Anders Persson), 2–1 (44) Albin Rohlén, 2–2 (48) Erik Jonsson (Adam Wijk), 3–2 (69) Viktor Hulthammar (Vitaliy Klyushanov).

Hörnor: 2–5.

Utvisningar: Motala 4x10 min, Broberg 2x10.

Domare: Pavel Silinski .

Publik: 541.