Ett år med med omstridd 15-timmarsregel i förskolan – personalen är nöjd: "Finns inga nackdelar alls"

Alla Allianspartier lovade i helahälsinglands digitala valstuga Kandulova inför förra valet att återinföra 15-timmarsregeln i Söderhamns förskolor. Regeln innebär att om föräldern är arbetssökande eller föräldraledig, har barnet bara rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka.

När det sedan blev seger i valet för Alliansen, blev 15-timmarsregeln ett av de första besluten som de tog.

De rödgröna partierna protesterade och menade att alla barn har rätt till förskola oavsett om vårdnadshavare arbetar eller inte. Alliansen och SD tryckte i stället på att återinförandet av 15-timmarsregeln kan minska barngrupperna och förbättra arbetsmiljön för personalen.

Den 1 april har det gått ett år sedan regeln återinfördes i de kommunala förskolorna. Det finns ingen sammanställning hos förvaltningen över hur många barn som omfattas av 15-timmarsregeln. Det har heller inte gjorts någon mätning av hur regeln har påverkat verksamheten.

– Det vi vet är att det ser väldigt olika ut mellan förskolorna och att om man har 15 timmar eller inte kan förändras snabbt om arbetslösa får jobb eller börjar studera, säger Agneta Olofsson som är verksamhetschef för kommunens förskolor.

Tidningen gör nu ett återbesök hos Sandarne förskola där personalen var väldigt positiv förra våren när 15-timmarsregeln skulle återinföras.

– Det har märkts skillnad, säger förskolläraren Camilla Moberg om det första året.

Här på förskolan är 72 barn inskrivna, fördelade på tre avdelningar. 14 av barnen omfattas av 15-timmarsregeln och är i regel på förskolan fem timmar om dagen på tisdagar, onsdagar, och torsdagar när det är som mest personal.

15-timmarsregeln leder till att det är färre barn på förskolan under måndagar och fredagar. På måndagar har personalen planering och reflektionstid.

– Det känns bättre för den personal som har reflektionstid, för de vet att det inte tokmycket barn ute på avdelningen. Och i barngruppen blir det också lugnare. Jag upplever att det är färre konflikter mellan barnen, man hinner vara där innan det händer något, säger Camilla Moberg.

Om man kollar på personaltätheten så har 70 procent av kommunens förskolor försämrat sin personaltäthet under 2019 jämfört med 2018. Snittet ifjol var 5,7 barn per pedagog, jämfört med 5,4 barn per pedagog under 2018.

– Tack vare 15 timmars regeln är ju barngrupperna mindre en del av dagen. Personaltätheten är något sämre men det beror inte på 15-timmarsregeln. Det beror på att vissa besparingar gjorts på förskolan tidigare, säger Jan-Eric Berger (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Till exempel har man inte lika många utbildade förskolelärare och kommunen har fått fler barn än vad man räknade med i budgeten. Under 2019 tog även politikerna ett beslut att nattomsorgen och öppna förskolan inte skulle läggas ner. Enligt förvaltningen riskerade en av konsekvenserna bli försämrad personaltäthet.

– På sikt hoppas jag naturligtvis att vi kan förbättra personaltätheten inom förskolan men det behövs pengar. Det ska bli intressant att göra en jämförelse mellan år 2019 och år 2020 nästa år. 2018 års budget var ju inte Alliansens budget. Vi planerar ju också att bygga en ny modern förskola i kommunen om ett par år, säger Jan-Eric Berger (C).

Återinförandet av 15-timmarsregeln var tidigare en viktig fråga för många förskollärare, nu vill Camilla Moberg sätta ljuset på en annan fråga.

– Storleken på barngrupperna. Vi har 32 barn på en avdelning med barn som är 3-5 år. Och då har vi cirka fem heltidstjänster där. Personaltätheten vill vi också få bättre men framför allt barngrupperna för barnens skull, säger Camilla Moberg.