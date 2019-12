Esteter övar inför julkonsert: "Blandad repertoar med sprudlande julmusik"

Det är åtta elever som repeterar i klassrummet, av totalt 30 som går på estetlinjen.

– Det blir en blandad repertoar med sprudlande julmusik, glädje och värme, men det är klart att det också blir några klassiska julsånger som publiken förväntar sig att få höra, säger Sofia Westlin.

Gruppen övar stämsång för första gången på låten Mary did you know. Några tycker det går sådär i början, men efter några försök och korrigering på stämmornas nivå, så låter det riktigt bra.

– Nu är det bara att köra på, vi har inte så många lektioner på oss innan julkonserten, säger Sofia Westlin.

Therese Arting är en av eleverna som ska vara med och sjunga på konserten.

– Jag tycker att jag utvecklas mer som person genom musiken. Man får också breda perspektiv på olika musikstilar och lär sig uppskatta musik som man kanske inte hört förut. Jag har väl mest gillat soft-pop och pop tidigare.

Hampus Asplund spelar bas i julorkestern.

–För mig är det i första hand hardcore och hip-hop som gäller och jag gör egen musik hemma.

Han pratar om gemenskapen som musiken ger eleverna på estetlinjen.

– Musik är en så viktig del av livet. Man använder en annan del av hjärnan när man spelar och sjunger än vid teoretiska studier, säger Sofia Westlin.

Esteterna har två offentliga konserter den 14 respektive 15 december plus flera skolkonserter.

Estetlinjen är högskoleförberedande. De populäraste valen är sång och elgitarr.