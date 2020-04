Erik Jersenius: Tetris är det ultimata tidsfördrivet i coronavirusets tid

Efter studier i tillämpad matematik vid Moskvas flyginstitut anställdes den unge Aleksej Pazjitnov vid Sovjetunionens Vetenskapsakademis datorcentrum. Det statliga utvecklingscentret hade sedan 1960-talet utmärkt sig för sina studier inom datorområdet och Pazjitnovs uppgift var att testa kapaciteten i ny hårdvara och framför allt att undersöka hur datorer kunde göra människor lyckliga.

Själv var Pazjitnov likt många andra ryssar road av de i Sovjet mycket populära pusselspelen. Han provade att digitalisera deras upplägg och programmera egna spel på institutets ovanliga sovjetiska dator Electronica 60, som inte hanterade någon grafik utöver texttecken.

Pazjitnovs mål var att skapa spel som förde människor samman och som gav dem möjlighet att lära känna varandra på nya sätt. Pusselspel visar på vilket vis du tänker, något som inte vi kanske aldrig riktigt greppar även hos våra nära och kära, resonerade han. Pazjitnov var inte alls imponerad över hur datorspelen i det kapitalistiska väst och Japan utvecklades, omgående hade de lagt fokus på våld, förstörelse och sönderslitande konkurrens i spel som exempelvis omfamnade den hyperindividualistiska amerikanska cowboymyten (”god karl reder sig själv”) eller eskapistiska fantasier om att skjuta ihjäl enorma utomjordingar med ett rymdskepp.

År 1984 programmerade Pazjitnov i stället ett spel där pusselbitar i sju olika varianter ”faller” ner mot botten på en skärm. Bitarna ”släpps” en och en slumpvis och spelarens uppgift är att lägga dem på ett sådant vis att inga hålrum uppstår. När bitarna bildade en heltäckande rad över skärmen försvann de och det gällde att se till att bitarna aldrig nådde ända upp till skärmens topp. Ju högre man bygger desto raskare går det också för bitarna att falla och spelaren måste tänka snabbare och fortare ta beslut.

Trots sitt synes enkla upplägg visade det sig vara ett spel som krävde stor tankekraft och koncentration och det andades positivitet och uppbyggnad, i spelet fanns bara gemenskap och utveckling. Pazjitnov kallade det ”Tetris” efter grekiskans ”tetra”, det vill säga fyra, vilket syftade på bitarnas fyra rutor. Intressant nog hade geniet Pazjitnov inte bara skapat ett spel, utan också ett olösligt matematiskt problem, flera studier har senare visat att all datorkraft i världen inte kan knäcka Tetris. Spelet går helt enkelt aldrig att slutföra, det finns alltid en ny svårare nivå och fler kombinationer av bitar.

Pazjitnov visade sitt Tetris för kollegorna på centret som började spela det och blev omgående beroende av det. Nu satt alltså världens ena supermakts datorelit och kunde inte sluta spela ett pusselspel och snart kopierades det och dök upp på varenda dator runt om i Moskva. Människor blev så lyckliga och uppfyllda av Tetris att de glömde bort att arbeta och vittnade om att de inte länge kunde leva utan spelet. Snart började det förbjudas på arbetsplatser för att förhindra produktionsbortfall.

Pazjitnov vände sig till ett annat geni, den blott 16-årige gymnasisten och hackern Vadim Gerasimov, som hjälpte honom att grafiskt utveckla spelet på och för amerikanska IBM-persondatorer. Den ryske matematikerns nästa önskan var att få Tetris exporterad till resten av världen. Nu hopade sig problemen, Akademin var inte nöjda med att han ägnat sin tid åt att skapa ett spel och det juridiska begreppet upphovsrätt fanns över huvud taget inte i sovjetisk rätt, i det socialistiska samhället ägde alla allt tillsammans.

Spelet hade hur som helst spridits i östblocket och hamnat i händerna på den ungerska speltillverkaren Novotrade som bildats några år tidigare. Kommunistiska Ungern var i framkant när det gällde datorutveckling och sålde redan mycket teknik och produkter till väst. Snart fick det brittiska mjukvaruföretagen Andromeda Software upp ögonen för spelen och ville få rättigheterna att producera och sälja det i västvärlden.

Nu inleddes ett snårigt och närmast spionthrillerliknande drama kring svårigheten i att få de diametralt olika kapitalistiska och kommunistiska rättssystemen att harmoniera, ett girigt och fult spel mellan olika amerikanska, brittiska och japanska företag om att få kontroll över Tetris och dess enorma kommersiella potential och en korrumperad sovjetisk statsapparat som kände blodvittring.

Under 1987–1988 gavs flera versioner av spelet ut av olika västerländska företag, som alla hävdade att de ägde rätten till det. Mest uppseendeväckande var hur amerikanska Spectrum HoloByte närmast postmodernistiskt exotiserade spelet genom att i omslag, grafik och musik helt låta det präglas av sovjetiska symboler, illustrationer av det ryska samhället och ryska folksånger (genom åren har spelet sedan musiksatts med typiska ryska melodier som Ivan Petrovitj Larionovs ”Kalinka” (1860), Nikolaj Nekrasovs ”Korobejniki” (1861) och inte minst ”Karamellfeens dans” ur Pjotr Tjajkovskijs balett ”Nötknäpparen” (1892)).

Tetris mottogs entusiastiskt i USA och Västeuropa och beskrevs som det mest beroendeframkallande spelet på den västra sidan av Berlinmuren. Skämtsamt skrev spelrecensenterna om att Tetris uppenbara syfte var rasera den kapitalistiska ekonomin genom att göra alla västerlänningar beroende av att spela det och att kulturimperialistiskt omprogrammera det amerikanska samhället inifrån.

Efter många turer hamnade rättigheterna hos japanska Nintendo som skulle göra Tetris enormt spritt och framgångsrikt genom sina spelkonsoler och under tiden föll Sovjetunionen samman. Det är ändå i efterhand rörande att förstå hur enskilda medarbetare inom Elorg, det statliga sovjetiska bolaget för import och export av mjukvara, satte sin framtid på spel för att Pazjitnovs skapelse skulle få en så bra spridning som möjligt och hamna i rätt händer.

Först fick Pazjitnov inga som helst pengar för sitt mästerverk, men efter Sovjetunionens fall emigrerade han till USA och fortsatte där att verka inom spelindustrin. Så småningom kunde han med hjälp av sin amerikanske vän Henk Rogers, som först säkrat rättigheterna åt Nintendo, etablera The Tertris Company och på så vis äntligen få ekonomisk ersättning för sitt spel och kontrollera den vidare spridningen av det.

Spelet blev också ett vidare kulturellt fenomen i västvärlden. I samband med att tv-spelen dök upp i vart hem började också stora tävlingar och allmänna mässor etableras. För 30 år sedan anordnades den enorma tävlingen Nintendo World Championship i Kalifornien där världens bästa Tetrisspelare skulle koras. Vinnaren en 14-årig Texasbon med det svenskklingande namnet Thor Aackerlund. Han uppnådde poängresultat som ingen hade varit i närheten av tidigare och det visade sig att han utvecklat en särskild teknik med Nintendo-konsolens kontroll för att få pusselbitarna att spinna snabbare på skärmen.

Den extremt snabbtänkte Aackerlund blev sedan en omslagspojke i spelvärlden som åkte runt och visade upp sitt spel på mässor och syntes i tv-reklamer. Ett grymt öde visade det sig, han kom från en närmast utblottad familj som levde mer eller mindre i hemlöshet. Aackerlund hade lärt sig spela Tetris hemma hos en vän och alla pengar han sedan tjänade på sitt spelande gick till att hålla familjen över ytan. Snart försvann han in i desillusionens skymning över en förlorad ungdom och blev en mytisk gestalt i spelkulturen. Aackerlund är också den ende som har lyckats komma upp i nivå 30 i Tetris och därmed varit ensam om att träda in denna mystiska sfär, det har annars betraktats om mänskligt omöjligt med tanke på hur snabbt bitarna faller redan på nivå 29. Aackerlunds liv har sedan ömt skildrats i amerikanen Adam Cornelius vackra och fascinerande dokumentär ”Ecstasy of Order”: The Tetris Masters” (2011).

Utöver att Tetris spridit glädje har forskning också visat att spelet kan effektivisera våra tankeprocesser och skärpa våra sinnen, hjärnan blir helt enkelt mer aktiv hos Tetrisspelare. Dessutom har det visat sig att spelet kan hjälpa traumatiserade personer att kontrollera och mildra sina skrämmande minnen, vara en metod för att få människor att gå ner i vikt eller att bli kvitt missbruk och till och med bota synnedsättningar. Samtidigt kan den som spelar för mycket Tetris också oönskad hemsökas av bilder på spelet och dess pusselbitar när de inte spelar det. På grund av dess matematiska komplexitet används Tetris också inom den datalogiska forskningen kring programmering, algoritmer och informationsprocesser, men också andra naturvetenskapliga studier inom termodynamik och om nanopartiklar.

I dag har Tetris sålts i mer än 170 miljoner exemplar och laddats ner som mobilapplikation över 130 miljoner gånger. Det finns på alla tänkbara plattformar och räknas som ett av de absolut mest framgångs- och inflytelserika spelen någonsin. I USA har Kongressbiblioteket också valt ut Tetris tillsammans med nio andra spel att bevara till eftervärlden som en omistlig del av det amerikanska och mänskliga kulturarvet.

Tetris kan man i olika varianter spela tillsammans, en utmärkt möjlighet att i tider av coronavirus och karantäner bättre lära känna nära och kära och förstå hur de faktiskt tänker.