ENKÄT: Så tycker Ljusdalsborna om shoppingdagen – blandade åsikter om Black Friday

Black Friday ses som startskottet för julhandeln. När företeelsen lanserades i Sverige fördubblades näthandeln under dagen jämfört med en vanlig fredag. Företagarföreningen Ljusdal i centrum försöker i år locka till lokal handel med kampanjen Local is the new black.

Carina Blomdahl, Ljusdal

Carina Blomdahl har redan gjort Black Friday-fynd, men hon vill inte säga vad hon köpt. Det ska nämligen bli en julklapp.

– Jag tycker att det är ganska bra. Om man planerar och handlar på nätet kan det bli billigare. Det är det fler och fler som gör.

Lisa Ångman, Ljusdal

Lisa Ångman är inte förtjust i shopping- och readagen och har inte för avsikt att nappa på något av alla erbjudanen.

– Jag tycker att Black Friday är ett kommersiellt jippo. Det är osmakligt att uppmuntra till onödig konsumtion.

Hon tycker att centrumföreningen verkar ha jobbat ihop sig i år med sin kampanj för lokal handel.

– Ska man handla något tycker jag att man ska stötta de lokala butikerna. De är ju flexibla och kan ordna hemleverans.

Anders Forselius, Ljusdal

Ljusdalsbon Anders Forselius har en lite speciell inställning till Black Friday.

– Det är min födelsedag, och jag hoppas att den blir allt annat än "black".

Många stora kedjor, inte minst näthandeln, har stora kampanjer inför dagen. Men det är inget som han nappar på.

– Jag handlar alltid lokalt, så jag gör ingen stor grej av det. Jag misstänker att Black Friday är negativt för butikerna i köpingen, men jag hoppas att folk handlar lokalt.

Gölin Jonsing, Bollnäs

Gölin Jonsing handlar mest second och är inte så intresserad av Black Friday.

– Jag nappar aldrig på Black Friday.

Gölin menar att om det är riktigt billiga saker så springer man ur huse.

– I år tror jag nog att många handlar på nätet, och det gynnar inte den lokala handeln.

Emanuel Edlund, Bollnäs

Emanuel Edlund från Bollnäs tycker det är trevligt att få impulshandla ibland.

– Jag får dyka in och kolla vad som finns, jag har inte planerat nått inköp i alla fall.

– I och med coronan så tror jag att det blir mycket näthandel i år, och det är ju inget positivt för de lokala handlarna.

Stefan Grubb, Ljusdal

Det är en bra möjlighet att handla billigt, tycker Stefan Grubb från Ljusdal.

–Jag köpte en ugn för något år sedan, men i år blir det nog inget.

– Jag vet inte riktigt hur det påverkar den lokala handeln. Det blir väl en storm som sedan mattas av.