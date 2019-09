Engelsk spetstrio och oväntad målskytt – det räckte för att ge Järvsö fördel i kvalkampen

Nu fanns det väl vissa finstilta saker i hemmalagets uppdragsbeskrivning. Men på det hela taget handlade det om att vinna. I kraft av bättre målskillnad än Kilafors låg Järvsö på kvalplats inför söndagens möte på natursköna Åsliden i Nor.

Och efter 90 minuters spel, plus en rejäl tilläggstid, så kunde det försprånget ökas på till tre poäng. Livsviktigt med tre omgångar kvar i division 4.

– Det var en måstematch, det är väl alla egentligen. Jag har inte bra koll på tabellen men jag tror vi måste vinna alla, säger Jens Bergman, som en bit in i den andra halvleken satte det förlösande 1–0-målet för hemmalaget när han knoppade in ett fint inlägg från Per Åstrand.

– Det var det viktigaste målet för mig den här säsongen. Det var skönt, för jag är ingen huvudspelare direkt.

För några år sedan var han inte en spelare överhuvudtaget...

– Jag hade ett uppehåll på åtta år, så nu har jag spelat fyra år. Jag är 29 år nu så jag slutade väl när jag var 17 år. Suget kom tillbaka, det är kul att sparka boll. Sen har vi Hälsinglands finaste plan, helt klart.

Järvsö var matchen igenom det spelförande laget, mycket tack vare inplockade trion Elliot Dugan, Kai Phelan och Greg McCarragher. Vanligtvis spelar de för Ytterhogdal, topplag i Norrlandstvåan, men på söndagen förstärkte de Järvsö och var väl också den stora skillnaden mellan lagen.

– Det betyder mycket att de är med, de är bra. Det är roligt att spela med såna, fy fasen. Det är hög klass på dem, säger Jens Bergman.

2–0-målet kom i slutet av matchen då Kai Phelan utnyttjade slarv i Kilafors-försvaret och kunde överlista storspelande Albin Westh i gästernas mål.

För Järvsö väntar nu tre dramatiska omgångar innan säsongen går in i nästa skede. Hudiksvall, Forsa och Hällbo är kvar att möta och det kommer troligen krävas minst en seger för att säkra en kvalplats.

Kilafors vidare väg mot nytt kontrakt är nu beroende av att Järvsö inte lyckas med ovanstående – samtidigt som man själva tar poäng i minst två matcher.

MATCHFAKTA – Division 4

Järvsö–Kilafors 2–0 (0–0)

Mål, JBK: Jens Bergman, Kai Phelan.