Energibolaget är rustat för att möta coronaeffekten: "Driften är säkerställd i vår pandemiplanering"

Planen var att Ljusdal Energis vd Lena Bergsten skulle presentera koncernresultatet för 2019 förra veckan. I stället föredrogs kommunens, nämndernas och bolagens bokslut av biträdande kommunchef Mikael Björk, inför en decimerad kommunstyrelse, KS, på onsdagen.

Men bland de siffror som presenterades var sannolikt energibolagets svarta siffror på sista raden, med 16,7 miljoner plus för verksamhetsåret 2019, en ljuspunkt. Inte minst då hela kommunens underskott landade på 21 miljoner.

Huruvida bokslut 2020 kan bli lika positivt är ovisst. Året inleddes med tre milda månader, vilket minskat intäkterna för den väderberoende elförsäljningen med cirka 16 procent, jämfört med samma period i fjol.

– Men, jag är mer orolig för vad pandemin orsakar än för vädret. Vi har säkrat upp, och vidtagit åtgärder för att säkerställa leveranser inför en befarad hög sjukskrivning. Vi har sett till att ha reservbränslen, och mer reservdelar tillgängliga. Dessutom har vi separerat folk, så de utgår från olika ställen, förklarar Lena Bergsten, som dock befarar att pandemins konsekvenser på sikt kan bli tuffa:

– Alla våra verksamheter är klassade som samhällsnyttiga och kostnaderna ökar om vi måste ta in vikarier. Men driften är säkerställd i pandemiplaneringen vi gör tillsammans med Ljusdals kommun. Det finns planer för både slamtömning och sophämtning med mera.

Befarar du ett sämre resultat i år?

– Än så länge kan vi inte dra slutsatser, men går konjunkturen ner, och industrin drar ner, sjunker förbrukningen och omsättningen i näten minskar.

I fjol var du orolig att den varma vintern skulle påverka bokslutet, men ni kom ikapp?

– Om det inte varit för covid-19 hade det gått i år också. I fjol var halvårsprognosen plus 8,3 miljoner för hela koncernen. Det blev 12,6 och helårsresultat var 16,7 miljoner när vi rensat bort alla intäkter av engångskaraktär. Detta trots att vi byggt fibernät i de olönsamma områdena, säger Lena Bergsten, som säger att en av förklaringarna är lägre räntor än beräknat, samt att projekt flyttades fram från 2019 till 2020.

Blir de projekten av nu?

– Det är för tidigt att säga något om det, det beror på förutsättningar, vår personal måste få tag i material, säger Lena Bergsten, som är mycket lättad över att Ljusnets fiberutbyggnad hann bli klar.

– Kommunen har nått målet, 95 procent utbyggt nät. Det är färdigt och blir nu bara förtätningar. Och det är verkligen jättetur att kommunen varit så vis att vi satte av de 15 miljonerna som krävdes, så att vi var klara så snabbt. Tack vare det kan många människor jobba hemma nu under pandemin.

Är det något särskilt du vill förmedla till kommuninvånarna utifrån coronavirusets påverkan?

– Jag vill be allmänheten om hjälp: alla som nu under våren åker till Åkerslund – tänk på att hålla avstånd. Den här årstiden brukar vi ha många besökare, och just nu kan inte vår personal vara så hjälpsam som de brukar vara. Blir de sjuka kan vi inte hålla öppet.

Vad är på gång annars just nu?

– Det ska bli spännande att greppa kommunens nya mål och styrmodell då epidemin är över. Detta var vårt sista bokslut enligt gamla styrmodellen. Sedan är det utvecklingen i Järvsö som både är rolig och utmanande, vi måste vara smarta och anpassa oss. Bland annat måste vi leta nya vattentäkter då Järvsö växer.

– Men just nu är vårt fokus att leverera samhällsviktiga tjänster, det är där vi lägger all energi och all planering.