Ena laget parkerar sist i tabellen medan det andra har svårt att skapa chanser – här är en sammanfattning från damtvåan

Team Hudik går in i uppehållet med tre poäng på de två inledande seriematcherna. Efter 3-2 segern mot Valbo förra helgen stötte man under lördagen på Gefle IF FF som lyckades knipa alla tre poäng.

– Det känns som att Gefle utnyttjar sina chanser. Det börjar ju med att de sätter en hög press på oss och utnyttjar ett misstag från vår del när de gör deras första. Det andra är också ett resultat av deras höga press. De vinner bollen högt upp och ställer om, säger tränaren Pernilla Karlsson.

Gästernas första mål kom redan i den 8:e minuten efter slarv i Team Hudiks försvar. Endast 17 minuter senare utökade Gefle ledningen efter att Sara Hammergård snyggt avslutade ett Gefle-anfall.

– Efter deras två mål krigar vi på bra, speciellt i andra halvlek. Vi står upp för varandra riktigt bra och får verkligen press på dem. Vi har ju mer spel än Gefle i andra halvlek, men vi måste ju göra mål också.

Team Hudik hade svårt att skapa några riktigt farliga målchanser i matchen. Victoria Forss missade ett friläge i den 45:e minuten och mittfältaren Mathilda Gustafsson hade ett långskott som studsade i ribban och ut, men det var även lagets enda avslut under 90 minuter.

Övrigt att notera från den andra halvleken var att Gefle drabbades av två allvarliga skador. Först gick en spelare ned med en knäskada som stoppade spelet i knappa tio minuter. När spelet väl återupptogs hann lagen bara spela i cirka 20 sekunder innan nästa Geflespelare gick ner, denna gången med en skada runt fotleden.

När perioden för skador väl var över tappade Team Hudik sitt momentum och hade svårt med skapa några större målchanser, något som märktes på frustrerade och stressade hemmaspelare.

Från din position på bänken, varför blir det inga mål?

– Vi känns för stressade. Vi vågar inte ta det lugnt med bollen och hitta varandra på fötterna utan vi slår mest bort bollen. Sedan gör Gefle det bra och stressar oss, säger Karlsson.

Nu är det uppehåll för Team Hudik som spelar sin nästa seriematch när laget gästar Hille IF den 15:e augusti.

Inför uppehållet, vad tar ni med er från denna match?

– Att vi klarar av att stå upp i andra halvlek och att vi klarar om den nya strukturen med en trebackslinje. Vi pressar tillbaka Gefle och lyckas förändra matchbilden. Det var det jag sa till tjejerna här efter matchen. Vi ska vara stolta över att vi klarar av det, de blir en annan matchbild även om vi inte lyckas göra några mål.

– Det vi får jobba på är ju att klara av när vi sätts under hög press. Gefle är ju ett stort och starkt lag och vi behöver lära oss att möta även sådana lag, avslutar Karlsson.

*****

Det andra hälsingelaget i serien kammade även de noll poäng. Bollnäs GIF gästade Sandvikens IF och förlorade med 3-1. Sandviken tog tidigt ledningen med 1-0 efter att Matilda Jakobsson gjorde sitt första mål för matchen. Engla Collin i hemmalaget gjorde 2-0 i den 49:e minuten innan Bollnäs och Camilla Daza Torres reducerade.

Men närmare än så kom inte gästerna. Efter 78 minuter gjorde Matilda Jakobsson sitt andra och lagets tredje mål för dagen, 3-1 blev även slutresultat.

Bollnäs står efter de inledande två matcherna på 0 poäng och -3 i målskillnad och parkerar sist i en haltande tabell.

*****

MATCHFAKTA

Division 2 södra Norrland

IF Team Hudik - Gefle IF FF 2 0–2 (0–2)

Målen: 0–1 (8) Alice Hedström, 0-2 (25) Sara Hammergård

Varningar, Team Hudik: Lina Walter, Sandra Frank.

Domare: Isak Skoglund.

Publik: 0.

*****

Sandvikens IF 2 – Bollnäs GIF FF 3–1 (1–0)

Målen: 1–0 (8) Matilda Jakobsson, 2–0 (49) Engla Collin, 2–1 (54) Camilla Daza Torres, 3-1 (78) Matilda Jakobsson.

Varningar, Bollnäs GIF FF:

Domare: Tobias Brodin

Publik: 25 (?).