En stark försvarsspelare skriver på – nu stänger Strands IF truppen: "Jag skulle säga att truppen är komplett"

Förra veckan gjorde Strands IF klart med Julia Huusko Smeds och på onsdagen släpptes nyheten att även Olivia Mansnérus är klar för laget. Olivia kommer senast från Gimonäs Umeå IF som förra säsongen spelade i samma serie som Strands IF. Där var Mansnérus lagkamrat med den tidigare Strandspelaren Julia Ekvall, en bidragande faktor till att Mansnérus hamnade i just Strands IF.

– Ja hon har påverkat mig massor. Direkt när vi lärde känna varandra berättade jag att jag alltid velat studera i Gävle och då började vi skämta om att jag skulle göra det när hon läst klart i Umeå och så skulle vi spela tillsammans i Strand - och nu är jag här, säger Mansnérus.

Julia Ekvall blir kvar i Umeå ett år till för att studera, men Mansnérus ansluter alltså redan nu till laget och påbörjar sina mäklarstudier i Gävle till hösten.

– Jag har ju mött Strands IF flera gånger och alltid tyckt att det varit ett bra lag. Sedan har jag som sagt alltid velat studera i Gävle, så när Strand och "Robban" (Zetterquist, huvudtränare) hörde av sig inför säsongen blev det självklart att jag skulle spela här och plugga i Gävle.

Robert Zetterquist är mycket nöjd med sitt nyförvärv. Ett nyförvärv han känner bra sedan deras tid tillsammans i Rosersbergs IK.

– Som person kommer hon passa perfekt in i vår dynamik i laget.

– Olivia är en intressant spelare. Hon är väldigt duktig i försvaret och hon är en utpräglad målskytt som är både lång och stark. Många gånger ser hon lite "valpig" ut på banan när hon far och slänger med armarna, men det är en kontrollerad valpighet, säger Zetterquist.

När Olivia Mansnérus får höra sin tränares beskrivning av henne som spelare skrattar hon till.

– Haha, ja jag förstår precis vad han menar med valpighet, det är så jag är som spelare.

Bortsett från din "valpighet", vad hoppas du kunna bidra med till Strands IF?

– Framförallt är försvarsspelet min styrka, det känner jag mig mest bekväm med. Det och mitt skytte är mina bästa egenskaper, säger Mansnérus.

Mansnérus hoppas kunna hjälpa laget till en topplacering i årets serie, men hon och de andra spelarna i laget har ännu inte satt upp något gemensamt mål.

– Vi har inte satt upp några mål med placering och så redan. Men jag förväntar mig att alla spelare alltid kommer göra sitt bästa, för gör vi det tror jag på en bra säsong, då kommer vi högt upp i tabellen, avslutar Mansnérus.

I veckan skrev även Tilda Ekvall och Julia Hansson på kontraktsförlängningar så nu är Robban Zetterquists första trupp som tränare för Strands IF spikad inför den kommande säsongen.

– Ja jag tror det. Tillkommer det något nytt nu är det en skänk från ovan, men jag skulle säga att truppen är komplett nu. Det är en bra trupp med mycket i sig, nu handlar det bara om att jag ska få ihop det till en bra grupp, säger Zetterquist.

I din första intervju med Sporten gav du följande citat, "Ambitionen är övre halvan och inställningen att vi ska upp i allsvenskan". Står du fast vid den ambitionen?

– Många kommer se oss som favoriter och som ett topplag och det håller jag med om, men det är samtidigt svårt att säga, sedan tillkommer det att vi måste hantera en annan press denna säsongen.

– Vi måste sätta oss och se vad de andra laget har gjort för nyförvärv och analysera deras trupper, det finns flera bra lag i serien, Tumba, Kungsängen, Örebro och så. Men ja, angående min trupp så är jag jättenöjd, avslutar Zetterquist.