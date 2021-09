En is räcker inte – Bollnäs IS bromsar trots rekordintresse: "Får pussla och slå ihop lag"

När Lena Engberg tog över ordförande posten i Bollnäs IS under våren så klev hon in i en klubb på uppgång.

Ett bevis på det är hockeyskolan som fortsätter att locka mängder av barn. Förra säsongen, med coronarestriktioner som innebar att föräldrarna fick läna av sina barn utanför ishallen, var det 55 anmälda och i snitt 40 barn som varje vecka deltog.

– Det var en del skridskor att knyta... Men det funkade bra och hockeyskolan har vuxit för varje år jag varit med. Det var 28 första året jag var här, sen har det varit 60 som mest, säger Markus Sarstedt, ungdomsledare i klubben.

Årets hockeyskola startar först om några veckor, men intresset märks redan av då ett 30-tal barn fortsätter från förra säsongen, en siffra man tror kan dubblas då samtliga barn födda 2014-2016 kommer få utskick med information den närmaste tiden.

– Vi har också en del utrustning att låna ut. Vi har säkert tio-tolv kompletta utrustningar, hockey ska vara enkelt. Det är rätt komplext att veta vad som behövs om du som förälder inte är insatt i sporten. Nu kan fler testa på, säger Lena Engberg.

Ovanför hockeyskolan har Bollnäs IS i år lag i samtliga serier utom U15. Totalt räknar klubben på 260 aktiva, ett kvitto på att hockeyn lockar.

Problemet, och den frågan har lyfts tidigare, är bristen på istider.

– Svenska Hockeyförbundet har jättebra underlag för vad man ska träna, hur man ska träna och hur mycket. Problemet är att vi inte kan uppfylla antalet träningar. Nu får vi pussla och slå ihop lag och dela på isen. Och det är inte optimalt med 35 barn på isen, säger Markus Sarstedt.

BIS kommer under vintern ha sitt "block" av träningar från 18:30, men undantag för torsdagar då man disponerar ishallen från 16:00. Så för flera av de yngre lagen innebär det flera sena kvällar under veckorna.

– Organisationen finns för att växa och ha damlag och flicklag, men då måste vi ha mer istider. Sen vore det en stor vinning att kunna ha fasta tider för våra lag, för nu ändras det varannan vecka, säger Lena Engberg.

När bandyn inte längre behöver tid på rink är det tre föreningar som utnyttjar ishallen på Sävstaås. Konståkningen, BIS och Bollnäs Wasps.

– Vi har inget emot att hockeyn växer, men det är svårt när kostymen är för liten. Vi gör verkligen allt vi kan för att få det att fungera, säger Markus Sarstedt, som menar att det i närtid måste till någon nödlösning för att ge klubbens aktiva rätt mängd av träning.

En sån lösning skulle vara om den gamla sargen sattes upp på parkeringen bakom Gula Huset där det tidigare fanns en utomhusrink.

– Ställde de upp sargen och spolade is på vintern så skulle det hjälpa otroligt mycket, vi skulle fylla varje timme. Allt finns på plats för att hålla en naturis där ett par månader. Är man kreativ så går det att fixa, säger Markus Sarstedt som menar att personal och maskiner för att lösa det redan finns på Sävstaås.

Klubben jobbar, tillsammans med övriga föreningar, även långsiktigt för att få kommunen att inse vikten av en till enklare ishall.

– Det finns en dialog med kommunen, men det tar sin tid och jag vet inte var vi står riktigt. Från föreningarnas sida finns en tydlig ambition att jobba för en till isyta, säger Lena Engberg.

– Föreningens uppdrag är att få så många barn och ungdomar att ha kul och hålla på med idrott så länge de kan. Vi kan bara säga till kommunen att vi har de aktiva, nu måste vi ha förutsättningar att ge dem vad de behöver, säger Markus Sarstedt.