En av landets främsta jazzsångerskor gästade Bollnäs – tolkar Dylan: "Vi ska inte ägna oss åt det risiga"

Sist någon stod på scenen i Peter Stormaresalen på Kulturhuset i Bollnäs var i mars, och den sista som stod där var Eric Gadd. Det var med andra ord efterlängtat när Isabella Lundgren tillsammans med hennes band intog scenen på tisdagskvällen.

Lundgren är en grammisnominerad och prisbelönt jazzsångerska som ofta omnämns som en av landets främsta. Förra året släppte hon det kritikerrosade albumet Out of the bell jar där hon tolkar Bob Dylan och det var låtar från detta album som spelades på Kulturhuset.

Konserten inleddes lugnt och stämningsfullt med en ensam Isabella Lundgren på scenen framförandes Blowin in the wind. Under låtens gång kom bandmedlemmarna Niklas Fernqvist, Daniel Fredriksson, Daniel Migdal och Carl Bagge in på scenen.

Alla låtar framfördes av Isabella Lundgren med en slående närvaro och flera av arrangemangen var melankoliska och drabbande, ofta framarbetade av någon av musikerna i hennes band.

Isabella Lundgrens reflekterande och inbjudande prat mellan låtarna och bandets uppsluppna stämning, tillsammans med det begränsade antalet till femtio personer i publiken, skapade en intim och varm stämning.

Relationen till Dylans låtskatt upptäckte Lundgren under gymnasiet när hon ville imponera på sin första stora kärlek, men i stället förälskade hon sig i Dylans texter och på den vägen är det.

– Det har varit ett rätt så risigt år, men vi ska inte ägna oss åt det risiga ikväll. Vi ska ägna oss åt det roliga och ljuvliga som musik kan ge. Den här kvällen är för min och Dylans kärleksrelation, som i och för sig är ensidig, men jag vill hylla den här i kväll med er, sa Isabella Lundgren från scenen.