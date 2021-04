Emma, 6, först skeptisk till musikalläger för lovlediga barn: "Mamma tyckte jag skulle vara med"

Eira Fuglstad är utbildad musikalartist hon har även jobbat som danspedagog på kulturskolan i Ljusdal. Under fyra dagar på påsklovet är hon tillsammans med sin efterträdare på kulturskolan, Frida Krantz, ledare för musikallägret som avslutas med att deltagarna på fredag kommer få visa upp det nummer de övat in under veckan.

– Vi har två grupper, en med barn mellan 7-9 år och en för 10-12 år. De yngre barnen ska få göra ett nummer med k-låten från fem myror är fler än fyra elefanter, och den äldre gruppen ska göra ett nummer från Pippi Långstrump-musikalen, säger Eira Fuglstad.

Det är Frida Krantz som står för koreografin och dansen, medan Eira Fuglstad har hand om teaterdelen och sången.

– Barnen kommer få lära sig dansen, sången och olika teaterövningar så att de hittar sina karaktärer. Sen så bygger vi upp numret efter det, säger Eira Fuglstad.

En som deltar under veckans läger är 6-åriga Emma Hellspång från Ljusdal som från början var lite skeptisk till att delta på lägret.

– Det var mamma som tyckte att jag skulle vara med. Först så ville jag inte, men nu tycker jag att det är roligt att vara med här, säger hon.

Vad är det roligaste med att vara på musikalläger?

– Fröknarna är bra, sedan är det kul att träffa nya kompisar, säger Emma Hellspång.

Tidigare år har lägret huserat på Slottescenen där man även haft publik på avslutningsnumret. Men på grund av pandemin går det inte att ha någon allmän uppvisning i år.

– Vi kommer filma uppvisningen på fredag och lägga ut det på sociala medier, säger Eira Fuglstad.