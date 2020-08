Emil tröttnade på det gröna virket – skapade ny teknik för impregnering

Emil Karlsson, som jobbat som snickare sedan 2014, hade börjat att fundera på om det inte gick att hitta ett alternativ till det gröna tryckimpregnerade virket. Förra året började han att bygga en anläggning på 600 kvadratmeter för linoljeimpregnering och målning av virke i Steg som ligger cirka en mil norr om Hudiksvall.

Hur fick du idén till att börja impregnera med linolja?

– Det var egentligen av en slump, tidigare så byggde jag väldigt mycket trall åt folk. Och jag hade börjat tröttnat på det tryckimpregnerade virket. Virket dom gör tryckimpregnerat av är det sämsta man kan hitta, säger Emil Karlsson.

– Så jag började fundera på alternativ till det. Och en söndagskväll satte jag mig och googlade. Av en slump så hittade jag en tagg till ett företag som tillverkar linolja. Jag ringde upp företaget och vi pratade i över en timma. Jag sade att det där ska jag ha, men jag hade ingen aning om vad det var och hur det skulle gå till, berättar Emil Karlsson.

Hur går processen till?

– Man matar in virket i en maskin som sprutar på linoljan eller linoljefärgen. Sedan går virket in i en bandugn, som kokar in oljan i träet. När virket kommer ut så är det i princip torrt. Vi använder oss av kärnfuru, som har en naturlig impregnering av harts, till skillnad från den dåliga kvalitet som vanlig tryckimpregnerat virke har. Sedan är ju linolja mera miljövänligt än det som man använder i det gröna träet. Det är väldigt intressant det här, säger Emil Karlsson.

– Ännu så länge är det ett test, men hittills så har det fungerat bra. Och om efterfrågan skulle öka så är tanken att vi ska bygga en annan linje som är längre och då kan vi köra större volymer.

Hur ser marknaden ut för den här typen av virke?

– Förfrågningar finns det, jag har flera leverantörer som jag köper virke av som är väldigt intresserad, dock vet jag inte om jag skulle nå upp till deras produktionskapacitet ännu.

Emils förhoppning är att det inom tre år ska finnas en produktionslinje med ett sågverk i lokalerna. Det kommer även att finnas en mindre butik med med det nödvändigaste man kan behöva vid byggnationer.

– Jag vill ju kunna leverera en helhetslösning för kunderna. Och då vill det till att jag har det mesta, fast i liten skala. Säger Emil Karlsson.

Stegs trä och bygg startade Emil Karlsson 2015 då han köpte upp aktiebolag och registrerade om det. Idag har han åtta anställda. Förutom att impregnera virke så håller företaget på med att utveckla byggsatser, till exempelvis Attefallshus. Man har även en speciell hyvel till vilken man kan få fram stål för att hyvla till exempel kopior på gamla lister och foder.