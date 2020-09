Emelie, 27, skapar trygghet – fixar skjuts för tjejer: "Som tjej är du väldigt utsatt"

Tjejskjutsen Bollnäs vänder sig uteslutande till dig som identifierar dig som kvinna. Som medlem kan du dels få hjälp med skjuts, promenadsällskap eller någon att prata i telefon med.

– Som tjej är du väldigt utsatt i dagens samhälle och jag vill att du ska vara trygg. Du ska kunna träffa en kompis sent på kvällen och inte hämmas för att det är mörkt och du är rädd för att gå hem ensam, säger Emelie Nilsson, som är administratör i gruppen.

Läs också: Krönika: Inget kan stoppa mig – jag går själv om jag vill

27-åringen skapade gruppen i december efter att Filippa Sandqvist i Åkersberga tilldelats priset "Årets skyddsängel"på Svenska hjältar-galan för sitt initiativ att starta tjejskjuts i Stockholm.

– Då tänkte jag att det där är någonting som kanske skulle fungera här också, och startade gruppen på en gång, berättar Emelie Nilsson.

Men livet kom emellan och gruppen lades på is. När Emelie Nilsson valde att ta omtag kring gruppen under förra helgen började medlemsansökningarna trilla in, en efter en.

Läs också: Malin fortsätter hjälpa familjer att klara julen – arrangerar konsert för välgörenhet: "Jättehäftigt"

I dag har gruppen 380 medlemmar och 450 väntande.

– Det har gått så fort. Jag bjöd in alla mina tjejkompisar som bor här eller har någon koppling hit och tänkte att det får bära eller brista. Sedan sa det swish, och på mindre än 24 timmar så hade vi fått in 300 stycken i gruppen.

Tanken var först att avgränsa det inom Bollnäs tätort, men så började ansökningarna ramla in från olika håll i Hälsingland.

Läs också: Äldreboendet först ut – när K som i kärlek arrangerar utomhuskonsert: "Vet hur uppskattat det är"

– Om det här blir ännu större är min förhoppning att kunna ha en på varje ort som hjälper mig och har dekaler hemma. Ju större vi blir desto bättre tryggare blir det för fler.

För att inte vem som helst ska ta sig in i gruppen görs en gedigen research innan medlemmarna släpps in. Emelie Nilsson ber också om ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Som godkänd förare får du en särskild dekal att sätta på bilen och som godkänt promenadsällskap får du en pin att sätta på kläderna. Har du det rosa märket är du så att säga grön.

Tjejskjutsen Bollnäs drivs ideellt och det kostar inget att vara med.

– Vi är ingen svarttaxiverksamhet. Allt ska vara gratis, jag vill inte att det här ska kosta något för någon, säger Emelie Nilsson.

Läs också: Ungdomar vill ha fler bussar – blir isolerade ute på landet: "Det går ingen buss alls på helgerna"

Stödet med telefonsamtal kommer igång under fredagen, och planen är att få igång resten helgen vecka 40.

Trots att Emelie Nilsson precis kommit igång med gruppen har hon redan hunnit hjälpa en ung tjej som ville ha sällskap från handbollsträningen.

– Det var en så sjuk känsla när det gick i lås. Har jag hjälpt en, då har jag lyckats, säger Emelie Nilsson.