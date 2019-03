Villastjärnans solonummer avgjorde osannolika dramat mot Edsbyn: "Man är knappt närvarande på slutet"

En sömnig första timme. Sedan exploderade det tredje semifinalmötet mellan Edsbyn och Villa – som slutade med att Johan Esplund tog bollen på mittplanen, åkte igenom hela bortalagets försvar och lade in 4–3 i förlängningens näst sista minut.

En galen avslutning på en lika galen match, som Edsbyn ledde med 3–2 fram till Joakim Anderssons konstnummer för 3–3 i 92:a minuten.

– Man är knappt närvarande på slutet. Man väntar nästan bara in läget, säger Esplund om solonumret som säkrade en finalplats på Studenternas för Villa.

Johan Esplund var en matchens giganter. Och det krävdes den typ av expertis som Villaspelaren har för att komma åt ett vilt kämpande och ultradefensivt Edsbyn.

För gästerna från Hälsingland bjöd på ett spel laget inte visat tidigare, och som gjorde Villa både förvånat och aningen frustrerat.

Edsbyn ställde upp en mur runt eget straffområde, ägde boll långa stunder och anföll sällan, men då nästan alltid genom Tuomas Määttä.

– Man väntar nästan bara in läget när man kan testa... det är hoppig is och svårt. Och under förlängningen så är man trött och får inte med sig rätt fart. Straffar hade jag inte orkat med, man blir nervösare ju äldre man blir, säger Johan Esplund, som erkänner att det var en pärs att spela.

– När vi till slut får in 3–3 så sitter det i skallen "kan vi inte vinna liksom". Men det gick. Nu kan vi fokusera på en final och det ska bli kul. Det kommer bli en häftig match mot Västerås.

Ni går in som favoriter där, eller vad säger du?

– Vi är mer trygga i det vi gör nu och vi har varit det bästa laget. Vi vann serien stort och jag förstår att vi är favoriter, för vi är det bästa laget. Det gäller bara att vi förbereder oss och göra rätt saker. Det kommer bli spännande.

Hur hanterar du allt intresse, går det att hålla sig fokuserad fram till finalen?

– Det stora intresset, det är därför man är här och spelar, det går inte att jämföra intresset med nåt annat ställe. Det är lapp på luckan och det hade varit 7 000 om det gått. Det är väl när man är stressad och går på Hjärtberg (mataffär i Lidköping) som man blir lite... Annars är det bara kul med alla smågrabbar som går runt med 91:an, nummer 10 och 23:an på sina tröjor. Skulle man vinna med alla i Lidköping, det vore stort.

Matchfakta – semifinal 3

Villa Lidköping–Edsbyn 4–3 efter förlängning (2–1)

Målen: 1–0 (13) Joakim Andersson, 2–0 (27) David Karlsson, 2–1 (39, straff) Jonas Edling, 2–2 (66) Tuomas Määttä (Daniel Burvall Jonsson, 2–3 (77) Hans Andersson, 3–3 (90+1) Joakim Andersson (Johan Löfstedt), 4–3 (109) Johan Esplund.

Hörnor: 13-7.

Utvisningar: Villa 1x10, Edsbyn 4x10.

Domare: Daniel Labe.

Publik: 5 400.

Villa till SM-final med 3–0 i matcher

–