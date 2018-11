"Tre brända straffar är helt enkelt för dåligt" – här är de hetaste snackisarna från Falu BS–Broberg

Kort om matchen:

Broberg inledde med att sätta hög press, vilket gjorde det svårt för hemmalaget att ha något större bollinnehav. Vilket också öppnade upp det för gästerna, och halvvägs in i halvleken så var det klar fördel för Broberg. Det skulle dock svänga – rejält. Sista tjugo minuterna av första akten var det istället hemmalaget som pressade och kom i anfallsvåg i anfallsvåg, samtidigt som Broberg tappade sitt spel fullständigt. Några mål föll dock inte första fyrtiofem. Andra halvlek kom totalt sett att domineras av Broberg, men det var ändå hemmalaget som tog ledningen, när Anton Lundberg sköt från straffområdeskanten. Tio minuter senare kom kvitteringen, och Broberg fortsatte att pressa. Utdelningen kom med bara fem minuter kvar, då Stefan Larsson satte dit 1–2 från nära håll.

Matchens snackisar:

Bergströms revansch kom av sig

Max Bergström lämnade Broberg för Falu BS inför säsongen och har vid flera tillfällen antytt att han var ordentligt besviken av behandlingen han fick av moderklubben. Man kan anta att målvakten därför var ordentligt revanschsugen. Och man får väl säga att han levererade. Två straffräddningar och en hel del andra kvalificerade räddningar blev facit. Nu räckte ju inte ens det denna gång.

Första målet

Han har varit utlånad till Peace & Love City under större delen av säsongen, men matchats in försiktigt i Falu BS i de senaste matcherna. Nu fick Anton Lundberg utdelning, då han pangade in hemmalagets 1–0-mål. Vilken otippad matchvinnare det kunde ha blivit.

Forslunds familjekväll

Pappa Joakim Forslund på Falu BS tränarbänk. Sonen Linus Forslund i gul Brobergtröja. Den här kvällen var det unge herr Forslund som gick segrande ur striden (och noterades för en assist), men det satt verkligen hårt åt. Kan man anta att det blir några gliringar vid nästa familjemiddag?

Straffmissarna

I den tionde matchminuten dunkade Martin Söderberg in 1–0 till Broberg från straffpunkten – trodde alla. En tjuvande lagkamrat gjorde dock att straffen fick läggas om, och den här gången satte han bollen utanför istället. När man på nytt fick chansen i den andra halvleken klev istället Jesper Öhrlund fram, men Max Bergström räddade. En stund senare var det dags igen. Söderberg gled fram – men Bergström räddade igen. Nu vann visserligen Broberg ändå till sist, men tre brända straffar är helt enkelt för dåligt.

Matchfakta – elitserien

Falu BS–Broberg 1–2 (0–0)

Mål: 1–0 (51) Anton Lundberg (Caspher Ekström), 1–1 (61) Jonas Engström (Linus Forslund), 1–2 (85) Stefan Larsson (Vadim Arkhipkin).

Hörnor: 3–9.

Utvisningar: FBS: 3x10. BIF: -.

Domare: Daniel Labe.

Publik: 328.