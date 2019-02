Till slut slog det gnistor när rallarsvingarna rullade – hetaste snackisarna från Sandviken–Bollnäs

Matchen i korthet: Hemmalaget tog ganska omgående, och det med stor auktoritet, kommandot i Göransson Arena. Landslagstorpeden Christoffer Edlund var extra het med tre-fyra sylvassa avslut redan under första kvarten. Niklas Prytz fick slita rejält för att freda sin bur. Det höll fram till nära halvtimmen när Daniel Mossberg kunder virka in ledningsmålet. Tio minuter senare hittade Dennis Henriksen en lucka ur snäv högervinkel – och ledningen med 2–0 i paus speglade matchen väl.

Andra halvlek blev både lite slöare och svängigare, där Bollnäs hela tiden kom tillbaka – men till slut fick ge sig med uddamålet. Inte direkt orättvist, även om poängen kom allt närmare under andra halvlek.

► En fin stund – till slut

Det har varit många märkliga turer kring "Saik-loppet" och insamlingen till Axel Jonssons Minne. Det handlade om pengar som under en period – ska vi säga – var på drift och det var särskilt upprörande för mamma Karin Hellmyrs. Även landslagsstjärnan Per Hellmyrs var upprörd över den ganska klantiga hanteringen.

Men på fredagen kunde Sandviken ändå sätta en snygg punkt när föräldrarna Stefan och Karin fick ta emot en check på 103 384 kronor. En gripande stund, många var berörda över minnesorden om den 19-årige bandytalangen som våren 2017 förlorade kampen mot cancern.

I samma veva fick också Tove Grönoset, supertalangen från Grycksbo som spelar i Saik, ta emot tiotusen kronor som den förste att få stipendium ur Axels minnesfond.

► Hungriga hemmalirare

Seriesegern var ju inte längre möjlig att nå, men det var uppenbart att Sandviken tänkte göra allt för att bibehålla den fina utsikten och de fina valmöjligheterna som tvåa i tabellen. Särskilt het var Christoffer Edlund – ivrig och hungrig som handlade det om en VM-final. Målkungen blev också vääääldigt glad när han med kvarten kvar äntligen kunde bomba in en hörna.

► Bollnäs med fyrbackslinje!

För första gången (sannolikt) i modern bandytid kom Bollnäs GIF till spel utan libero! Den eviga lagkaptenen Andreas Westh var krasslig och kvarlämnad hemma i Västansjö. Dessutom var backen Jens Wiik på tårna av helt andra skäl när de första barnet precis är på väg.

Därmed valde Svenne Olsson att sätta Ville Aaltonen (som vikarierande kapten) och Jesper Larsson som mittblock med Anton Dahlberg och Samuli Helavuori på kanterna. Det funkade helt okej till slut.

► Oborstade tacklingen

Sandvikens spelmotor Erik Säfström hade precis levererat en passning när Bollnäs kantige forward Oskar Olsson kommer flåsande och skickar på en lika illa tajmad som onödig tryckare. Säfström går i isen och linkar ut – lyckligtvis skrinnade han snart nog in på isen igen.

►Rallarsvingarna!

Under de intensiva slutminuterna hettade det till rejält – och slog rent av ilskna gnistor när Patrik Nilsson rök ihop med Linus Pettersson vid kortlinjen. Så pass att rallarsvingarna rent av började vevas, dock utan att någon blev mer allvarligt träffad. Det eskalerade under några sekunder när även Kasper Milerud och Jesper Jansson gav sig in i ringen. Samtliga dessa fyra spelare fick kyla ned sig på respektive botbänk. Det märks att det börjar bli mer allvar i leken nu...

MATCHFAKTA–BANDY Elitserien

Sandviken–Bollnäs 5–4 (2–0)

Mål: 1–0 (28) Daniel Mossberg (Lukas Widman), 2–0 (38) Dennis Henriksen, 2–1 (62) Christian Mickelsson (Kasper Milerud), 3–1 (68) Jesper Jansson, 3–2 (72, frislag) Ville Aaltonen (Markus Ståhl), 4–2 (76, hörna) Christoffer Edlund (Ted Haraldsson), 4–3 (80) Christian Mickelsson (Oskar Westh), 5–3 (94) Hannes Edlund (Ted Haraldsson), 5–4 (95) Samuli Helavuori (Christian Mickelsson).

Hörnor: 13–6 (8–2).

Utvisningar: Sandviken 3 x 10, Bollnäs 5 x 10.

Domare: Adam Jokinen.

Publik: 1 918.