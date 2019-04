Oväntad värvning av Broberg – plockar in försvarare från Hammarby: "Precis vad vi behöver just nu"

Efter 12 säsonger i Hammarby så lämnar alltså liberon Robert Rimgård sin inbonade plats på Zinkensdamm och flyttar till Söderhamn.

På tisdagen presenterades han som ny spelare i Broberg och det är en profilvärvning som hälsingeklubben nu gör.

30-åringen, med GT/76 som moderklubb, säger så här om varför han lämnar Hammarby, ett stabilt slutspelslag som så sent som den här säsongen spelade semifinal, för ett Broberg som inte rosat marknaden de senaste åren:

– Jag känner en stor trygghet med Hammarby, så om jag ska prova något annat så skulle det vara bra. Och efter samtalen med Jens Alftin kändes detta rätt. Den helhetslösning som Broberg kunde presentera. Tanken är att jag flyttar upp till Söderhamn efter mina studier är klara i vår, säger Robert Rimgård till klubbens hemsida.

Brobergs sportansvarige Jens Alftin säger så här om nyförvärvet:

– Att kunna lyckas värva en försvarsspelare av denna kaliber känns fantastiskt. Robert har under många år i Bajen visat vilken enorm klass han håller. Han tar med sig rutin från massor av semifinal- och finalvinster in i vårt omklädningsrum, precis vad vi behöver just nu. En lugn och ödmjuk kille som dessutom har ett riktigt bra skott. Tror han kommer att gilla våra träningsförutsättningar med is under hela försäsongen.

En längre intervju med Robert Rimgård kommer på Bandypuls under eftermiddagen