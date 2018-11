Osannolika skadan och förbannelsen över kaptensbindeln – här är hetaste snackisarna från Vetlanda–Edsbyn

Matchen i korthet: Edsbyn dominerade första 20 minuterna och tog välförtjänt ledningen kvarten in på matchen. Vetlanda vände dock – innan Edsbyn vände tillbaka på två effektiva slutminuter av första halvlek. Svängigt!

Efter paus punkterades matchen i samband med att Anders Svensson räddade Daniel Johanssons straff vid ställningen 3–5. Efter det orkade inte Vetlanda forcera mer och gästerna kunde gå ifrån till en 7–3-seger.

► Kaptensbindelns förbannelse!

Senast sköt Patrik Nilsson sönder käken på Viktor Törner. Han lämnade då över både kaptensbindel och liberoposition till Philip Lennartsson. Och vad händer då? Oscar Wikblad skjuter på hörna – och träffar Lennartsson rakt i ansiktet. Helt osannolikt med två identiska skador två matcher i rad och fruktansvärt tungt för Vetlanda, som återigen tvingades att möblera om i försvaret.

Lennartsson lämnade isen och kom aldrig tillbaka i spel. Daniel Johansson tog över kaptensbindeln som tycks ha en förbannelse över sig – hur vågade han?

LÄS MER: Törners skada värre än befarat: "Tyvärr är det brott på käken"

(Mer om Lennartssons skada kommer under kvällen på Bandypuls).

► Det darriga nybygget!

Som nämnt ovan tvingades Vetlanda att stuva om i försvaret. Jesper Hvornum fick ta klivet ner som libero, med Simon Lundström och Albin Rehnholm som backar. Det såg darrigt ut och Vetlanda bjöd Edsbyn på både ytor och mål. Visst, kanske inte så konstigt att allt inte sitter direkt med tanke på skadekaoset – men tränare Patrik Johansson har en del defensiva frågetecken att räta ut om Törner och Lennartsson blir borta en längre tid.

► Matchbilden!

Det var en märklig matchbild före paus, där Edsbyn dominerade fullständigt första kvarten. Sen fick Vetlanda två snabba mål, vaknade till liv och kom in i matchen – bara för att tappa den på ett par minuter igen. Det fanns liksom ingen struktur och logik. I slutet av första halvlek vände Edsbyn nämligen tillbaka och 1–2-underläget blev till en 3–2-ledning.

► Straffräddningen!

Vetlanda kom tillbaka flera gånger om i den här matchen. Känslan var att man skulle kunna göra det ännu en gång vid ställningen 3–5, då hemmalaget fick straff.

Men Anders Svensson väntade ut Daniel Johansson, som drog bollen rakt i mål. Svensson reflexräddade och det blev paraden som punkterade matchen. Vetlanda orkade aldrig komma tillbaka – och Svensson blev en av flera matchvinnare i Edsbyn.

► Edsbyns ytterhalvor!

Mycket av Edsbyns spel ska gå via ytterhalvorna och Hans Anderssons skadefrånvaro är en tung minuspost. Tur för Edsbyn då att unge Matteus Liw klivit in och levererat på vänsterkanten – i dag blev han dessutom målskytt när han satte 0–1 kvarten in på matchen.

På andra kanten övertygade Daniel Burvall Jonsson. "Popa" noterades för tre assist, bland annat den läckra framspelningen till just Liws ledningsmål. En läcker liten instickare på liten och trång yta.

► Tuomas Määttä!

Vilken kraft han är på mittfältet, den unge finländaren. Drivande matchen igenom och bara hans skridskoåkning borde locka publik till bandyarenorna. Fantastisk spelare som ibland hittar vägar som det inte borde gå att ta sig fram på – Hans 6–3-mål kan man veva gånger innan man blir trött på att titta på det.

******

MATCHFAKTA – Elitserien

Vetlanda–Edsbyn 3–7 (2–3)

Mål: 0–1 (15) Matteus LIw (Daniel Burvall Jonsson), 1–1 (39) Pontus Vilén, 2–1 (41) Daniel Johansson (David Borvall), 2–2 (44, hörna) Mattias Hammarström (Joakim Svensk), 2–3 (45) Tuomas Määttä (Mattias Hammarström), 3–3 (54) Axel Ekholm (Eetu Peuhkuri), 3–4 (57, hörna) Oscar Wikblad (Joakim Svensk), 3–5 (77) Oscar Wikblad (Daniel Burvall Jonsson), 3–6 (84) Tuomas Määttä (Daniel Burvall Jonsson), 3–7 (85) Jonas Edling (Oscar Wikblad)

Hörnor: 8–6

Utvisningar: Vetlanda 2x10, Edsbyn 1x10

Domare: Anders Berg

Publik: 812