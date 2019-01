Osannolik matchvinnare i en lika osannolik match – missa inte Veckans lag på Bandypuls

Siffran inom parentes anger hur många gånger spelaren varit uttagen i laget den här säsongen.

Målvakt

Henrik Andersson, Falu BS (1)

Osannolik matchvinnare i en lika osannolik match. Målvakten hade inte stått en sekund i elitserien den här säsongen– men när han väl fick chansen (och det mot svenska mästaren) gick han ut och blev matchhjälte i Faluns skräll. Plockade bollen av Tommi Määttä vid ett friläge redan i den första minuten och satte tonen för vad som komma skulle – och tog sedan nästan allt Edsbyn skapade.

Försvar

Daniel Burvall Jonsson, Edsbyn (4)

Edsbyn inledde veckan med en kross av Hammarby och poängbäst i laget var Daniel Burvall Jonsson med hela sex assist. Visserligen kom fyra från hörnor, men med tanke på Edsbyns sex hörnmål i matchen ska vi inte underskatta inslagen från högerhalven. Visar även i övrigt fortsatt fin form och driv i det offensiva spelet för Edsbyn.

Pär Bäckmans, Falu BS (1)

Finns fler defensiva Falu BS-spelare som aspirerar på en plats i laget den här veckan, men den som får representera försvaret i laget blir trotjänaren Pär Bäckmans. Spelar alltid uppoffrande med stort Faluhjärta, och var mot Edsbyn, precis som sina backkollegor, i stort sett helt klanderfri. Duktig på att vara i vägen för bollar, vilket många i moderklubben Edsbyn fick uppleva på söndagen.

Andreas Westh, Bollnäs (3)

Försvarsgeneralen har tackat för sig i landslaget, men i klubblaget kan han fortfarande och visade det också i mötet med VSK. I säsongens första möte tog VSK en förkrossande seger – i returen tog Bollnäs revansch och bland försvarsspelarna i matchen var det Westh som var allra hetast.

Ludvig Johansson, Villa Lidköping (4)

Försvararen var den som stack ut i Villas möte med Motala. Laget kom inte upp i sin rätta nivå men Johansson fortsätter visa prov på att han är en riktigt bra försvarare. Stod för en riktigt, riktigt fin och regelrätt brytning när Elias Gillgren var på väg mot ett friläge. En av reserverna på hemmaplan i VM och skulle kanske kunna bli en joker om Pizzoni Elfving inte håller.

Jonas Nygren, Broberg (1)

Brobergs högerhalv får ta plats på vänstersidan i veckans lag i den tuffa konkurrensen – men har flera fina insatser bakom sig. På söndagen var han så bra som han kan vara och en nyckel till att Broberg lyckades knäcka Västerås. Stod för 2+1 i den starka segern och bjöd dessutom på dribblingsnummer av den högre skolan.

Mittfält

Daniel Johansson, Vetlanda (3)

Vetlanda har tagit full pott den här veckan med två raka segrar och den som stuckit ut mest i laget är lagkaptenen på mittfältet. Blev fyramålsskytt för Vetlanda i segern mot Falun – och hans 3–0-mål var något utöver det vanliga. Han lurade hela BS-försvaret med en Dallasfint och avslutade med att lirka in bollen bakom Falumålvakten.

Daniel Berlin, Sandviken (2)

SAIK har en bra vecka bakom sig och går in i uppehållet som tabelltvåa. En som klivit fram de senaste dagarna är lagkaptenen som styrt lagets spel från mitten och stått för mål och framspelningar i båda veckans matchen. Var den som säkrade segern för Sandviken mot Vänersborg när han på egen hand bröt sin in framför Vänersborgsmålet och tryckte in bollen.

Nils Bergström, Sirius (1)

Sirius nya guldgosse? Nils Bergström är ännu ett rätt anonymt namn i elitserien, men har gjort riktigt fina insatser på slutet. 1+2 mot Villa imponerar, precis som förra veckans tre assist i mötet med Vänersborg. Mittfältaren med födelseår 1997 är en spelare för framtiden med sin teknik, fart och speluppfattning.

Anfall

Joakim Andersson, Villa Lidköping (5)

Villaanfallaren fortsätter vara glödhet. Har klättrat upp på en andraplats i skytteligan efter de senaste veckorna målskörd, och inte var det sämre den här veckan. Har fortsatt visa prov på riktigt vasst djupledsspel och kan dessutom ta bollen och åka igenom lag på ren kraft. Grym formkurva inför VM.

Jonas Enander, Motala (1)

Imponerade i Motalas kryss mot Villa där han var en av planens bästa spelare. I första halvlek underhöll han i stort sett hela Villaförsvaret på egen hand. Gjorde dessutom två mål efter paus. Tung kraftspelare som verkar trivas mot just Villa – var ju han som avgjorde för Tellus i superskrällen i Lidköping förra säsongen.

Tränare

Mattias Sjöholm, Motala (1)

Seger mot Broberg och en poäng mot Villa – Motala har stått för flertalet riktigt tunga poäng den här säsongen. Att sno poäng av Villa Lidköping trots en fortsatt ansträngd skadesituation är imponerande, och det är även vad tränaren Mattias Sjöholm har gjort med det här laget, som var nykomling förra säsongen.

