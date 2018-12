I högsta grad oroande och inte så lite otäckt – hetaste snackisarna från Bollnäs–Frillesås

Matchen i korthet: Spelmässigt blev det en något oväntat jämna första halvlek, där ett frejdigt Frillesås stod upp starkt och skapade en hel del i egen offensiv. Mot slutet av halvleken kunde Bollnäs öka trycket något, och det gav effekt i två raka mål och greppet kopplat.

Andra halvlek fick lite nerv genom en snabb reducering av Frillesås – men den dog snabbt när Bollnäs drog in två mål inom en minut. Och det var ett segergrepp som ett allt starkare Bollnäs inte var nära att tappa.

► Den svåra kraschen

Det blev en rejäl smäll i den 78:e minuten, som det kan bli när två spelare i hög fart har blicken på bollen och kolliderar stenhårt. Både snabbskrinnaren Mattias Johansson i Frillesås och Kasper Milerud i Bollnäs tog räkning – men Johansson kunde ta sig av isen på egen hand. Värre var det för Milerud, som tog den värsta smällen med axel och huvud. Det var i högsta grad oroande och inte så lite otäckt när Bollnäs fixerade mittfältare fördes bort med bår och vidare transport med ambulans.

► Bollnäs blixtrande ryck

Frillesås sålde sig dyrt på Sävstaås, och känslan var det fanns ett litet häng på poäng när Olle Hultqvist elegant kunde reducera till 2–3 tidigt i andra halvlek.

Men tre minuter senare kom Bollnäs replik – och det blev ett blixtrande ryck när Ville Aaltonen gör ett av sina alltmer sällsynta mål och Patrik Nilsson ett av sina förväntade mål bara 48 sekunder senare. Den käftsmällen kunde Frillesås inte hämta sig ifrån. Bollnäs kunde sedan växla upp och köra ifrån, och det ganska enkelt till slut.

► Nästjumbons frejdiga attityd

Det skulle kanske inte vara någon skräll om en nästjumbo i poängnöd, och efter fem raka förluster, kom till Sävstaås redo att parkera dubbeldäckaren stadigt i straffområdet. Men det är inte Frillesås metod att utöva bandysporten. Nykomlingen har en betydligt frejdigare attityd än så, och går gärna hårt framåt så fort det ges ett läge.

Och det finns fler än Mattias Johansson som har glöd under rören, spelmässigt hängde Frillesås med Bollnäs starkt i hela första halvlek. Det var egentligen bara den offensiva spetsen som saknades. Positivt – även om det inte håller i 90 minuter. Inte ännu...

► Nilssons målfyrverkeri

Patrik Nilsson passade på att fira nyårsafton redan på söndagen, och bjöd de dryga tusen åskådarna på ett stiligt fyrverkeri. Efter tre mål i bortamatchen mot Frillesås, blev det alltså fyra mål hemma på Sävstaås. Det finns nog en och annan back – och målvakten Christian Axelsson – som får nya mardrömmar om den långe skarprättaren från Söderfors.

Patrik Nilsson är i prima form, och utstrålar både harmoni och hunger på isen. Det ger resultat, och visst handlar det om en välförtjänt comeback i landslagstruppen.

MATCHFAKTA – BANDY Elitserien

Bollnäs–Frillesås 9–2 (3–1)

Mål: 1–0 (18, hörna) Per Hellmyrs, 1–1 (25, hörna) Adrian Emretsson ( Olle Hultqvist), 2–1 (35) Patrik Nilsson (Markus Ståhl), 3–1 (46, hörna) Andreas Westh (Per Hellmyrs), 3–2 (50) Olle Hultqvist (Calle Litsmark), 4–2 (53) Ville Aaltonen (Per Hellmyrs), 5–2 (53) Patrik Nilsson (Samuli Helavuori), 6–2 (62, hörna) Samuli Helavuori (Markus Ståhl), 7–2 (88) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 8–2 (90) Patrik Nilsson (Oskar Westh), 9–2 (96) Patrik Nilsson (Per Hellmyrs).

Hörnor: 12–8 (8–4)

Utvisningar: Bollnäs –, Frillesås 1 x 10.

Domare: Mikael Hillerius.

Publik: 1 110.

