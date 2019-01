Hjelm, "Bejja" och Mutikainen – här är hälsingelagens succévärvningar de senaste 20 åren

Under åren har vi sett en hel del övergångar i Hälsingland, ofta mellan de olika klubbarna, men nästan lika ofta från annat håll, och gärna från Finland.

Här listar vi en hel hög av de senaste 20 årens mest lyckade värvningar, utan inbördes ordning.

Timo Oksanen – från Narukerä till Bollnäs 2000/2001

Bollnäsprofilerna Vesa Vuokila och Tommy Österberg fick i uppdrag att kolla upp nån målvakt till Bollnäs. Valt föll på en 24-årig Timo Oksanen som snabbt etablerade sig i elitserien och hade förstahandsken i Bollnäs från debutsäsongen tills han lade av våren 2015. Han hade även en hand med i Finlands guldskräll i VM 2004.

Enda avbrottet kom 2007/2008 då den långkastande målvaktsstjärnan testade ryskt proffsliv i Uralskij Trubnik.

Palle Rönnkvist – från Bollnäs till Edsbyn 1998/1999

Kalixsonen kom till Bollnäs året innan och visade sin målfarlighet. Edsbyn högg på honom och det blev ett åttaårigt äktenskap som gav tre SM-guld innan Rönnkvist vände hem till Norrbotten.

Främst minns man hans tid i Hälsingland för den magiska SM-finalen 2004 då hann och Anders Svensson var två av de stora hjältarna i mirakelvändningen mot Hammarby.

Petteri Lampinen – från Broberg till Edsbyn 2003/2004

Den finske storbacken hade etablerat sig i Sverige med spel i Broberg i två säsonger. Då klev Edsbyn in och lade ett bud och flytten gick de få milen västerut i Hälsingland.

I Edsbyn bildade han ett tungt försvarsblock tillsammans med Daniel Välitalo och Peter "Pinch" Törnberg – och debutsäsongen slutade med SM-guld.

Efter fyra raka finalsegrar lämnade Lampinen för ryska ligan och Raketa Kazan.

Per Hellmyrs och Pär Törnberg – från Edsbyn till Bollnäs 2009/2010

Det var en bomb som briserade 2009 när Bollnäs skrev kontrakt med Per och Pär. Och det blev succé direkt för duon som var starkt bidragande till att Bollnäs nådde sin första SM-final sedan 1950-talet.

Två finalförluster senare lämnade båda klubben. Men det avtryck de gjorde under sin första sejour var tungt.

Daniel Berlin – från Dynamo Moskva till Bollnäs 2014/2015

Våren 2014 var det dags för Bollnäs att presentera ännu en bomb. Tillsammans med Per Hellmyrs så skrev Daniel Berlin på ett treårskontrakt.

Landslagsstjärnan levererade direkt och tillförde Bollnäs några ingredienser laget saknat ett par år. Låg bakom Bollnäs förvandling som ledde till att man gick hela vägen till SM-final 2017.

Med sin kraftfulla spelstil och fina poängskörd så blev han snabbt en favorit på Sävstaås. Efter avklarat uppdrag (nästan) vände stjärnan hem till Sandviken inför säsongen 2017/2018 då det blev ny final – och ny förlust mot Edsbyn.

Ville Aaltonen – från Narukerä till Ljusdal 2000/2001

En 21-åring från Narukerä flyttade till Ljusdal den här säsongen. Och det syntes tidigt att det var en blivande storspelare som klubben hittat i vårt östra grannland. Aaltonen var med sin lite kantiga och kraftfulla spelstil det kraftverk som behövdes och efter tre fina år i LBK blev det sedan en flytt till Bollnäs där han varit en nyckelspelare sedan hösten 2004.

Frånsett de senaste säsongerna har Ville Aaltonen också varit en fin leverantör av poäng med toppåret 2011/2012 då det (seriespel och slutspel inräknat) blev 34 mål och sex assist.

Igor Gapanovich och Dan Hjelm – från Vodnik och Falu BS till Ljusdal 2002/2003

Det blev en fin dubbelmacka i stjärnkvalitet som Ljusdal landade den här säsongen. Nye tränaren Per-Axel Josefsson sade när han kom till LBK att de skulle göra allt för att locka över Hjelm, och det lyckades också i kamp med flera andra elitklubbar.

Den här säsongen försvann Misha Svechnikov till Ryssland och in kom i stället Igor Gapanovich, som tidigare spelat i Sverige för bland andra Edsbyn och Nässjö.

Duon kunde däremot inte lyfta Ljusdal helt. Laget slutade näst sist i norrgruppen men kom tillbaka starkt i den allsvenska fortsättningsserien där de blev tvåa bakom Broberg. I åttondelsfinalen mot Villa Lidköping blev det sedan respass efter 2–3 och 3–4 i dubbelmötet med västgötarna.

Adam Wijk – från Örebro SK till Broberg 2014/2015

Det näst färskaste fyndet i listan hittade Broberg i Örebro. I allsvenskan året innan hade ytterhalven svarat för 38 poäng på 21 matcher och nu var det dags att se om han höll för elitserien.

Svaret kom första säsongen då Wijk direkt tog plats och levererade 25 poäng. Efter det har han varje säsong varit en drivande spelare i Broberg som håller hög elitserieklass.

Ett fynd som förädlats i Broberg likt flera spelare innan honom – som Simon Blomqvist och Carl-Johan Rutqvist.

Oscar Jonsson – från Ljusdal till Edsbyn 2015/2016

Det var en och annan som höjd på ögonbrynen när en 38-årig Oscar Jonsson blev Edsbyspelare den här säsongen.

Men om någon tvivlat på om det fortfarande fanns kräm kvar i veteranens ben så fick de svar på tal i debutmatchen mot Gripen där han svarade för ett drömmål.

Jonsson gjorde två säsonger och avslutade karriären med att vinna sitt första SM-guld i sitt sjätte försök. Spelmässigt hängde han med fullt ut – men den största succén i värvningen var kanske den betydelse han hade som "pappa" och glädjespridare i ett lag som under hans år stegrade sig till att återigen bli en maktfaktor i svensk bandy.

Johan Berglund – från Ljusdal till Bollnäs 2004/2005

"Hatad av många – älskad av få". Men de som älskade honom höll på Bollnäs och den hårdföre backtuffingen fick kultstatus på Sävstaås under sina tio säsonger i klubben.

Bildade ett fruktat försvarsblock under många år tillsammans med Anders Spinnars och Andreas Westh och om motståndarna fick välja så tog de sig helst fram på den sida Berglund inte fanns.

Hade en otrolig tajming under sina bästa år och var alltid (nästan) på rätt plats vid rätt tillfälle.

Det var ingen stor tekniker eller målskytt – men energin och inställningen gjorde Johan Berglund till en succévärvning för Bollnäs.

Mika Mutikainen – till Broberg från IFK Helsingfors 2004/2005

Som färsk världsmästare kom Mika Mutikainen till Broberg för att göra skillnad. Det blev bara en säsong i klubben innan han skrev på för Dynamo Moskva. Men den finske mittfältaren blev snabbt en publikfavorit och levererade både i poäng och attityd.

Säsongen i Broberg var inte hans första bekantskap med Sverige, grunden till att bli en av finska bandys stora lades redan under 1990-talet då han via Borgia Norrköping och Vetlanda hamnade i Ljusdal under tre säsonger.

Tuomas Määtta – från Bottnia till Edsbyn 2016/2017

Beskrevs som den nya Misha Svechnikov, vilket en del tyckte var lite väl stora ord.

Men första säsongen tog han elitserien med storm och fick sätta punkt med att avgöra SM-finalen mot ärkerivalen Bollnäs, hans solomål där är en modern klassiker.

Och succén har fortsatt för den unge finländaren som med sin makalösa skridskoåkning och teknik bländat publiken i nästan tre säsonger nu. Kan bli en av världens bästa spelare om några år.

Att Edsbyn fick med sig tvillingbrorsan Tommi i samma övergång har också visat sig vara en succé – försvararen är en given grundbult i Edsbyns backlinje, med både bra skott och offensiva kvaliteter.

Daniel Välitalo – från Kalix till Edsbyn 2000/2001

En 24-årig Daniel Välitalo lämnade en lovande bana som roadracingförare för att i Edsbyn satsa helhjärtat på bandyn. Få anade nog att den oslipade diamanten från Kalix skulle bli en blivande storback.

Men faktum är att "Väli" klev rakt i in i försvaret där han blivit kvar. Har sju SM-guld med Edsbyn och var under flera år given i landslaget.

Drabbades den här säsongen av en hjärnskakning och det är stora frågetecken om han kommer tillbaka i spel igen.

Simon Jansson – från Sandviken till Edsbyn 2009/2010

Lämnade Sandvikens bandygymnasium och flyttade till Edsbyn där han direkt slog sig in i a-laget och visade direkt vilken spetsspelare som hälsingelaget fyndat.

Växte snabbt till en drivande spelare och var under sex säsonger en spelare som laget kunde luta sig mot, framförallt på slutet. De sista två åren noterades han för totalt 70 poäng.

Fostrad i Köping så valde han 2015 att skriva på för Västerås där succén fortsatt, med spel i VM och två raka SM-guld i VSK.

En spelare som Edsbypubliken gärna skulle se dra på sig det rödblå matchstället igen.

LÄS MER: Stort reportage med Simon Jansson – om karriären och framtiden

Marcus Wikman – från Bollnäs till Ljusdal 2016/2017

Allroundspelaren från Bollnäs fick inget nytt kontrakt med moderklubben Bollnäs och lockades över till Ljusdal.

Där visade han upp ett spel som han inte fick chansen till i Bollnäs, där han främst användes för defensiva uppgifter.

Har i Ljusdal klivit fram som en stabil spelmotor och den kanske enskilt viktigaste spelaren i LBK.

Förtjänar att få, och ta, en ny chans i elitserien igen om inte Ljusdal lyckas ta steget upp. Är egentligen alldeles för bra för att spela i allsvenskan.

Linus Forslund – från Örebro till Bollnäs

Spelade halva säsongen med Falu BS och gjorde det bra, men skrevs över till Bollnäs där det blev omedelbar succé. Framförallt fick Bollnässupportrarna se en spelare med speed som kunde hitta på oväntade saker.

Han spelade final första säsongen och den andra svarade Forslund för 29 poäng på 26 matcher och var en viktig pusselbit i det lag som återigen tog sig till SM-final.

Hade, om han stannat kvar i klubben, kunnat bli en given publikfavorit.

Juho Liukkonen – från Helsingfors till Bollnäs 2009/2010

Mittfältaren kom som ett oskrivet kort till Bollnäs och presenterade först och främst sitt fina skott, både på hörna och frislag. Blev en grundbult på Bollnäs mittfält under fem säsonger varav de två första slutade med SM-final.

Var en pålitlig målskytt och levererade som mest 32 poäng under toppåret 2011/2012.

Vände hem till Finland och moderklubben Kampparit efter tiden i Bollnäs, men lockades över till Sverige igen för två år sedan då valet föll på Vänersborg.

Misha Svechnikov – från Dynamo Moskva till Ljusdal 2016/2017

I Ljusdal hade man längtat och drömt sedan Svechnkikov lämnade för Vodnik 14 år tidigare. Det hade varit nära nån gång – men nu klaffade det.

Den ryske superstjärnan gör fortfarande lite som han vill, när han vill, och är alldeles för bra för allsvenskan även idag. Men I LBK tackar man och tar emot så länge 45-åringen vill spela bandy.

Bubblare – Jonas Pettersson (från Skutskär till Ljusdal 2010/2011)

Kom till Ljusdal där han var tänkt som försvarare. Det funkade inte så där jättebra så "JP" flyttades ut som halv.

Inte heller det blev någon supersuccé. Men det var inte heller dåligt.

Så kom tränaren Patrik Larsson på idén att testa honom som anfallare – resten är allsvensk bandyhistoria. Har vräkt in mål de senaste säsongerna och ligger, såklart, i "pole position" att ta hem skytteligan även den här säsongen.